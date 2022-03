Kita-Streik: 200 Beschäftigte protestieren in Erlangen

Seit Jahren steigen im Erziehungsbereich in Kindergärten, Krippen und Kitas die Anforderungen. Dafür fordern die Beschäftigten im Erziehungs- und Sozialbereich nun auch einen finanziellen Ausgleich. Um vor den anstehenden weiteren Verhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, wurden heute zahlreiche Kitas, Kindergärten und Krippen bestreikt. In Erlangen gingen rund 200 Beschäftigte auf die Straße und forderten bei einer Demo bessere Bezahlung und mehr Anerkennung ein.

Hohe Arbeitsbelastung – verschärft durch Corona

Tanja Lindner vom Kinderhaus "Stadtinsel" in Erlangen sagte dem Bayerischen Rundfunk diesbezüglich: "Uns fehlt Personal ohne Ende. Wir hatten in der Coronazeit kein einziges Mal zu. Wir haben Überstunden geschoben und immer geschaut, dass die Eltern ihre Kinder bringen können.“ Auch Dietmar Radde, Personalrat bei der Stadt Erlangen und Sozialarbeiter, sagte, er kenne die Arbeitsbedingungen sehr gut. Nicht nur in den Kindertagesstätten, sondern auch im gesamten Sozial- und Erziehungsdienst, zu dem viele Sozialarbeitende gehören, habe man mit einer hohen Arbeitsbelastung zu kämpfen.

Forderung auch bei Streik in Nürnberg: Gute Bezahlung

Es fehle an einer guten Bezahlung dieser Berufe, so Radde gegenüber dem BR. Das müsse sich dringend ändern. Auch in Nürnberg soll am Nachmittag gestreikt werden. Los geht es um 14.30 Uhr am Gewerkschaftshaus am Kornmarkt, hier soll eine Streikkundgebung stattfinden. Mit dabei ist dort auch Joana Terborg, Frauensekretärin bei Verdi Mittelfranken. Sie sagte dem BR: "Die erste Verhandlungsrunde mit dem kommunalen Arbeitgeberverband (VKA) im Februar ist leider ergebnislos verlaufen. Die Arbeitgeberseite hat hier die Chance verpasst, ein klares Signal an die Arbeitnehmenden zu senden." Es brauche dringend eine finanzielle Aufwertung im gesamten Sozial- und Erziehungsbereich sowie eine Verbesserung der Ausbildung, zu dem neben Erziehenden zum Beispiel auch die Behindertenhilfe zählt.

Fehlende Fachkräfte bereiten Sorgen

Außerdem sei es wichtig, auch bezahlte freie Tage zu bekommen, so Terborg. Laut Verdii sind rund 80 Prozent der Beschäftigten Frauen. Aus diesem Grund habe man sich auch dazu entschlossen, am internationalen Weltfrauentag (08.03.22), zu streiken und ein Zeichen zu setzen, so die Frauensekretärin von ver.di Terborg. Im Bereich der Kindertagesstätten würden schon jetzt laut einer Studie von Verdi 173.000 Fachkräfte in Deutschland fehlen. Am Abend wollen die Streikenden in Nürnberg eine Abschlusskundgebung vor dem Rathaus abhalten.