Kita-Probleme: Randzeiten und fehlendes Personal

Gleich zu Beginn berichtete eine alleinerziehende Mutter: Um wieder arbeiten zu können, suchte sie einen Kitaplatz. Doch es gab nur Absagen. Erfolg hatte sie erst bei einer Tagesmutter. Inzwischen ist das Kind im Kindergarten - und die Öffnungszeiten reichen nicht aus für den Fulltime-Job der Mutter. Arbeit von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr - und der Kindergarten öffnet erst um 7.30 Uhr. Und schließt bald schon um 16 Uhr.

42.000 neue Kita-Plätze geplant

Familienministerin Kerstin Schreyer kennt das Problem mit den Randzeiten. Deshalb will die Staatsregierung jetzt nach ihren Worten gerade da Hilfe schaffen: Mit ergänzenden Kräften in den Kitas - die aber erst noch ausgebildet werden müssen. Man müsse zumindest dahin kommen, dass die Schließzeiten auf 18 oder 19 Uhr ausgeweitet werden.

"Es ist wichtig, dass wir die Randzeiten aufmachen, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist. 'Eher bringen' heißt ja nicht 'Länger dortlassen'. 'Eher bringen' kann auch heißen 'Ich bin im Schichtdienst und ich hole dann wieder eher.' Kinder haben ein Recht auf Zuhause." Familienministerin Kerstin Schreyer, CSU

42.000 Plätze in Kitas sollen laut Koalitionsvertrag neu entstehen, berichtete Schreyer. Die Mittel dafür stellt die Staatsregierung bereit - doch bauen müssen die Kommunen. Und die Finanzierung hänge auch nicht von den 100 Euro monatlich ab, die auf Drängen der Freien Wähler nun für die Kinderbetreuung an die Familien gezahlt werden.

Kohnen: Geld allein schafft keine Wahlfreiheit

Die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen berichtete von ihren eigenen Erfahrungen: Als sie 1999 von Frankreich zurück nach Deutschland kam - mit zwei kleinen Kindern - war sie eine gesicherte Kinderbetreuung gewohnt. In Deutschland dagegen werde - relativ willkürlich - Geld an die Familien bezahlt. Auch an solche, die es gar nicht bräuchten. Das aber gehe an der Lebenswirklichkeit vorbei. Wichtiger sei ein maximaler Ausbau der Kinderbetreuung. Nur der schaffe wirklich Wahlfreiheit.

"Das hat auch mit der politischen Zielsetzung einer Regierung zu tun: Will ich Kinderbetreuung - finde ich Kitas gut oder finde ich sie nicht gut? Bis vor wenigen Jahren hat die konservative Regierung hier in Bayern nicht so wahnsinnig viel von Kitas gehalten - das wurde als sozialistisch abgetan." Natascha Kohnen, Vorsitzende der Bayern-SPD

In Dachau gibt es Platz - aber nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher

Florian Hartmann, Oberbürgermeister von Dachau, schilderte die Lage in seiner Stadt: Derzeit könne er sechs neue Arbeitskräfte in den Kitas einstellen - wenn es sie gäbe. Die Kitas seien in den vergangenen Jahren ausgebaut worden - doch neue Gruppen können nicht aufgemacht werden. Weil die Erzieherinnen und Erzieher fehlen.