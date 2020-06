Kita-Öffnungen: Familienministerin Trautner verteidigt Vorgehen

Ab Montag gelten in Bayern weitere Lockerungen für die Öffnung von Kindergärten und Kitas. Die Notbetreuung wird noch einmal ausgeweitet. Vorschulkinder und Geschwisterkinder sollen dann alle wieder in den Kindergarten oder in die Kita gehen können. Ab 1. Juli sollen dann wieder alle Kinder in ihre Gruppen gehen können. Grundbedingung für die Öffnung ist aber die Einhaltung umfangreicher Hygiene-Regeln. Viele Kindergärten stellt das aber vor Probleme.

Betreuung scheitert oft an Personalmangel

Da die Erzieher und Erzieherinnen nicht zwischen den Gruppen wechseln sollen, fehlt es vielerorts beispielsweise an Personal, um die Kinder nach den geltenden Corona-Bestimmungen in Notgruppen zu betreuen. Brigitte Schmalz, Leiterin des Evangelischen Haus für Kinder in Weilheim, sagte dem BR, dass die Betreuung in Kleingruppen im Moment nicht organisiert werden kann, dazu fehlt ihr schlichtweg das Personal. Sie wünscht sich von der Politik, dass die Kleinkindbetreuung und Kleinkindpädagogik genauso ernst genommen werden wie Schulkinder und ihre Bedürfnisse.

Familienministerin sieht Kommunen in der Pflicht

So geht es momentan zahlreichen Pädagogen im ganzen Freistaat. Viele werfen der Politik deshalb schon seit Längerem mangelnde Solidarität gegenüber den Erzieherinnen und Erziehern vor. Bayerns Familienministerin Carolina Trautner hat genau diese Anschuldigung jetzt allerdings im Interview mit dem BR zurückgewiesen.

Im B5 Thema des Tages sprach die Ministerin von einer schwierigen Situation für alle Beteiligten: Eltern, Kinder und Erzieher. Der Freistaat habe Hygienekonzepte entwickelt, die man den Kitas an die Hand gebe und damit die Arbeitgeber unterstütze. In erster Linie seien aber die Kommunen und der Träger in der Verantwortung.

"Es ist uns natürlich bewusst, dass das im Kindergarten eine ganz besondere Situation ist: Weil die Kinder keinen Abstand halten können, weil die Erzieher sich nicht schützen können mit einer Mund-Nasen-Bedeckung. Und deshalb haben wir ja auch unterstützend Hygienekonzepte entwickelt, die wir den Kitas an die Hand geben." Carolina Trautner, bayerische Familienministerin

Schritt für Schritt zurück

Ein Teil des Konzepts sieht vor, in den Kindergärten feste Gruppen zu bilden. Trautner betonte, so könne man bei einem Infektionsfall zunächst verhindern, dass gleich die gesamte Kita schließen muss. Ein weiterer wichtiger Punkt ist laut der CSU-Politikerin, dass keine Kinder mit Krankheitssymptomen die Einrichtungen betreten dürfen.

Trautner äußerte sich auch zu dem Vorwurf, bei den Lockerungen falsche Prioritäten gesetzt zu haben. Man habe immer versucht abzuwägen und Schritt für Schritt diesen bayerischen Weg zu gehen, so Trautner. Es gebe ja nirgendwo eine Lockerung ohne Beschränkung, beispielsweise auch nicht in den Biergärten. Sollten die Infektionszahlen weiter auf so niedrigem Niveau bleiben, könnten am 1. Juli alle Kinder wieder in die Kita, betonte Trautner.