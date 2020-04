Kita-Gebühren in Corona-Zeiten: Streit um Kostenerstattung

Nicht zuletzt für Familien mit kleinen Kindern hat die Corona-Pandemie spürbare Auswirkungen: Denn statt in der Kita sind die Kleinen seit Wochen zuhause.

Stadt München will Kita-Beiträge erstatten

Trotzdem müssen die Eltern in vielen Fällen weiterhin die Gebühren für die Betreuung bezahlen. Nun hat unter anderem die Stadt München angekündigt, dass sie den Eltern die Beiträge von Mitte März an rückwirkend erstatten - für die städtischen Krippen, Kindergärten und Horte. Auch in verschiedenen anderen bayerischen Kommunen ist das aktuell der Fall - allerdings ist die Mehrheit der Kita-Plätze in Bayern in der Hand freier Träger.

Ein Beispiel für eine nicht-städtische Kita in der Landeshauptstadt ist die deutsch-italienische Kita "Doppiomondo". Eigentlich werden in der Elterninitiative 56 Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder betreut. Obwohl gerade nur ganz wenige Kinder für die Notfallbetreuung da sind, zahlen alle Familien den kompletten Beitrag - wie die Leiterin Maria Grazia Damiani berichtet. Das Problem: Auch bei ihnen gebe es Eltern, die aktuell wegen der Corona-Krise viel weniger Geld verdienen.

Notfallbetreuung muss aufrecht erhalten werden

Momentan kämen daher viele unzufriedene Eltern auf sie zu, betont die Kita-Leiterin. Sie könnten nicht verstehen, warum die Eltern der städtischen Einrichtungen entlastet werden, sie selbst aber nicht. "Wir als Elterninitiative werden es nicht überleben, wenn die Eltern sich weigern, diese Beiträge zu bezahlen", sagt Damiani. Zwar gibt es die Möglichkeit, das Personal in Kurzarbeit zu schicken, doch davor schrecken viele Träger noch zurück. Etwa weil sie die Notfallbetreuung aufrechterhalten müssen oder weil viele Erzieherinnen mit deutlichen Gehaltseinbußen in Schwierigkeiten kommen könnten.

Paritätischer Wohlfahrtsverband sieht Freistaat in der Pflicht

Auch für Melanie Mönnich vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ist es nicht in Ordnung, dass die Eltern bei Kitas mit freien Trägern bisher nicht entlastet werden. "Wir fordern, dass die Eltern-Geldbeiträge übernommen werden", sagt Mönnich. "Ob der Freistaat Bayern das in Absprache mit den kommunalen Verbänden macht - das ist letztendlich deren Problem. Aber wir brauchen die Eltern-Geldbeiträge, um nicht in Schieflage zu geraten und den Betrieb aufrechterhalten zu können."

Ähnlich äußern sich auch der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising, der Gesamtelternbeirat Kindertagesstätten sowie die Grünen-Fraktion im Landtag. Letztere fordern vom Freistaat Kompensationszahlungen an die kommunalen und an die freien Träger.

Trautner: Freistaat erfüllt seinen Teil

Die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) wiederum argumentiert, dass der Freistaat seinen Teil erfülle - alle Zuschüsse würden trotz des geltenden Betretungsverbots weiterhin gezahlt. Für die Gebühren sei der Freistaat aber nicht zuständig, Vertragspartner seien Eltern und die Träger. Trautner betont allerdings, man wisse, dass Träger auch Probleme bekommen könnten. Daher versuche man, diese auf andere Art und Weise zu unterstützen. "Damit wir unser soziales System auch nach der Krise aufrechterhalten können und uns nicht wichtige Träger wegbrechen."

Momentan spricht also viel dafür, dass das Thema sowohl Eltern als auch Kita-Leitungen und Bayerns Sozialministerium weiter beschäftigen wird. Denn laut dem Caritasverband der Erzdiözese München und Freising erstattet derzeit nur rund ein Viertel der Kommunen die Elternbeiträge zurück - einige, wie das Beispiel München zeigt, beschränken sich dabei auf die eigenen Einrichtungen.