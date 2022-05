Kita-Beschäftigte beenden ihre Warnstreiks

Der Schwerpunkt der Warnstreiks lag heute vor allem in Südbayern: Auf dem Münchner Marienplatz nahmen an der zentralen Kundgebung nach Angaben von Verdi rund 2.000 Fachkräfte und Auszubildende aus verschiedenen bayerischen Städten teil. Am Vortag hatten Erzieherinnen und Erzieher ebenso wie Sozialpädagoginnen und -pädagogen bereits mit Schwerpunkt in Nordbayern vorübergehend die Arbeit niedergelegt.

Vor der nächsten Verhandlungsrunde soll so noch einmal Druck auf die Arbeitgeber gemacht werden: Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. Davon würden nicht nur Erzieherinnen und Erzieher profitieren, sondern auch die Kinder. „Wenn die Gruppen kleiner wären, die Beschäftigten besser vorbereitet wären, entspannter wären, wenn die Krankheitsquote runterginge und damit eine Stabilität in der Gruppe bliebe, das wäre für die Kinder gut und die Eltern wollen das auch“, sagte Luise Klemens von Verdi Bayern. Deshalb gebe es kaum Eltern, die sich über die Streiks beschwerten.

Streik auf dem Tretboot: "Unsere Arbeit darf nicht baden gehen!"

Gestern bereits hatte eine Streikaktion der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bayern in Nürnberg für Aufsehen gesorgt. Mit einem guten Dutzend Tretboote auf dem Wöhrder See hatten Erzieherinnen und Erzieher protestiert. Ihre Arbeit dürfe nicht baden gehen, mahnten Transparente zwischen den Booten.

Heute hat sich die GEW Bayern auch an der Kundgebung in München beteiligt. "Nach der sehr erfolgreichen Streikwelle letzte Woche sind zwei weitere Streiktage ein deutliches Zeichen an die Arbeitgeber, endlich ein Angebot vorzulegen", sagte Gewerkschaftssekretär Mario Schwandt. "Sie müssen mit uns zusammen die Arbeitsbedingungen verbessern, um den massiven Fachkräftemangel nachhaltig zu lösen." Schon nach kurzer Zeit verlassen nach Schwandts Worten 25 Prozent der Absolventen der Erzieherausbildung den Beruf. Das habe auch mit der enormen Arbeitsverdichtung der letzten Jahre zu tun, so Schwandt.

Die Verhandlungen mit den Arbeitgebern gehen am kommenden Montag in Potsdam in eine neue Runde. Sollte es wieder zu keiner Einigung kommen, seien schon bald weitere Streiks geplant, kündigte Verdi an.