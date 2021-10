Kita-Ausbau in Bayern: Bedarf ist da–aber es fehlt das Geld

Zahlreiche Bürgermeister aus Mittelfranken planen eine Protestfahrt nach München: Sie wollen damit auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen. Einerseits sollen die Gemeinden mehr Kindergartenplätze anbieten, andererseits fehlt aber das Geld dafür.

Parkplatz statt Sandkasten

Innen sieht der evangelische Kindergarten St. Katharina in Bechhofen im Landkreis Ansbach nicht viel anders aus als andere Kitas. Er ist in einem alten Verwaltungsgebäude einer ehemaligen Bürstenfabrik untergebracht. Doch es gibt zu wenig Sanitärräume und draußen kaum Platz zum Spielen, es fehlt ein Garten. Deshalb kurven die Kinder mit Dreirädern über den Parkplatz – eine Notlösung erklärt Bürgermeister Helmut Schnotz (CSU). Denn der Gemeinde fehlen rund 60 Kita-Plätze.

Gemeinde wächst – und braucht mehr Platz für Kinder

Die heute rund 6.000 Einwohner zählende Gemeinde Bechhofen ist in den vergangenen zehn Jahren kräftig gewachsen. Viele junge Familien sind hergezogen, auch weil die ortsansässigen Bürstenhersteller ihre Produktion ausgebaut haben. Die Gemeinde hat einen neuen Kindergarten bereits fertig geplant, er soll vier Millionen Euro kosten. Für das Vorhaben wollte Bechhofen auch Geld aus einem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes in Anspruch nehmen. Doch das habe nicht geklappt, erklärt Bürgermeister Schnotz: "Wir haben das fristgerecht bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht, so wie viele, viele Kommunen bayernweit und mussten dann feststellen, dass der Topf bereits Ende Mai, Anfang Juni leer war. Alle, die im Juni erst eingereicht haben, sind leer ausgegangen."

Viele mittelfränkische Kommunen gehen leer aus

Allein im Regierungsbezirk Mittelfranken haben 40 Kommunen kein Geld aus dem 4. Sonderinvestitionsprogramm des Bundes erhalten. Der Bund hatte vergangenes Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich für den Kindergartenausbau bewilligt. Davon hat Bayern rund 140 Millionen Euro erhalten und an die Regierungsbezirke weitergeleitet. Doch in Mittelfranken war der Topf bereits leer, bevor die Antragsfrist überhaupt beendet war. Die betroffenen Kommunen haben sich deshalb hilfesuchend an das Familienministerium gewandt. Dort setzt man auf Umverteilung:

„Wir können sagen, dass es Bezirke gibt, die einen sehr großen Bedarf haben, da haben die Bürgermeister am Ende noch einen Schlussspurt hingelegt, es gibt eventuell aber auch Bezirke, die das Budget nicht voll aufbrauchen. Derzeit schauen wir uns das an, ob da übriggebliebene Budgets noch auf andere Bezirke verteilt werden können.“ Carolina Trautner (CSU), Bayerische Familienministerin