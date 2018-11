Kita-Ärger in Bayern - "jetzt red i" live aus Dachau

Den gewünschten Krippen- oder Kindergartenplatz zu bekommen, ist in manchen Regionen Bayerns wie ein Lottogewinn. Vor allem in den Städten müssen Eltern oft lange warten, vielerorts fehlen hunderte Betreuungsplätze – trotz Rechtsanspruch für Kinder ab einem Jahr.

Die Lage spitzt sich zu

Die Gründe: steigende Geburtenraten, immer häufiger sind beide Elternteile berufstätig und der anhaltende Zuzug nach Bayern. Viele Gemeinden - insbesondere im Umfeld von Großstädten - wachsen rasant. Es gibt zu wenig Räumlichkeiten für Krippen, Kindergärten und die Schülerbetreuung sowie zu wenig Personal. Für Erzieher/innen sind die Ballungsräume zu teuer.

Mehr Geld als Sofortmaßnahme

Die neue bayerische Regierungskoalition versucht, die Familien mit Geld zu besänftigen: Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, hat durchgesetzt, dass Eltern für die Betreuung im Kindergarten monatlich 100 Euro Zuschuss erhalten. Und die CSU will mit dem Familiengeld punkten: Eltern von ein- und zweijährigen Kindern werden mit 250 Euro pro Monat und Kind unterstützt. "Wir wollen, dass das neue Familiengeld allen Familien in Bayern zugutekommt", so Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer. Aber ausgerechnet arme Eltern haben davon nichts. Viele Jobcenter ziehen Bedürftigen das Familiengeld vom Hartz IV-Regelsatz wieder ab. SPD-Chefin Natascha Kohnen: "Wer Sachen verspricht, die nicht zu halten sind, der ist an dieser Stelle absolut unseriös."

