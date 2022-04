Kist bekommt neuen Hochbehälter für Trinkwasser

Die Bauarbeiten für einen neuen Hochbehälter im unterfränkischen Kist haben angefangen. "Mit diesem Neubau stärken wir die Versorgungssicherheit mit dem lebenswichtigen Elixier Wasser langfristig ab und stärken die Entwicklung der Gemeinden", sagt Landrat Thomas Eberth (CSU) bei einem Baustellenbesuch. Geplant ist, dass die Gemeinden Kist und Eisingen mit dem neuen Trinkwasserspeicher versorgt werden.

Neuer Behälter fasst dreifache Menge an Wasser

Laut dem Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM) wird der Hochbehälter bis zu 3.000 Kubikmeter Wasser fassen. Damit wird der neue Hochbehälter gegenüber seinem Vorgänger die dreifache Menge an Wasser bereithalten, so der Zweckverband. Die Baukosten werden auf acht Millionen Euro geschätzt.

Derzeit laufen die Bauarbeiten für die Halle, in der zwei Edelstahlbehälter für das Wasser untergebracht werden. Sie werden vor Ort gefertigt. Wie das Landratsamt Würzburg mitteilte, wird das Gebäude – inklusive Anbau an der Längsseite der Halle und einer giebelseitigen Erweiterung für die Elektrotechnik – eine Gesamtfläche von etwa 1.200 Quadratmetern haben. Das Dach wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, über die der Eigenbedarf an Energie teilweise gedeckt werden kann. Drei Grundpumpen können je nach Bedarf zugeschaltet und geregelt werden. Eine zusätzliche leistungsstärkere Pumpe wird für Spitzenlastabnahmen eingesetzt, zum Beispiel wenn Löschwasser benötigt wird.

Ersatz für sanierungsbedürftigen Wasserturm

"Aktuell ist das Ziel, mit dem neuen Hochbehälter noch 2023 in Betrieb zu gehen", sagt Werkleiterin Eva von Vietinghoff-Scheel. Die Gemeinde Kist wird laut dem Landratsamt künftig direkt aus dem Hochbehälter versorgt. Der bislang über ein Überhebepumpwerk gespeiste, gemeindeeigene und sanierungsbedürftige Wasserturm der Gemeinde Kist wird dann nicht mehr benötigt. Der bisherige Hochbehälter weist nämlich nach etwa 50 Jahren Nutzung verschiedene alters- und bauartbedingte Mängel auf. Eine Sanierung des Altbaus stellte nicht nur unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit, sondern auch in der wirtschaftlichen Abwägung keine sinnvolle Option dar.

Weitere Pläne: Verbindungleitung zwischen Kist und Reichenberg

"Mittelfristig planen wir den Bau einer Verbindungsleitung zwischen Reichenberg und Kist. Darüber kann im Bedarfsfall Wasser aus dem Netz des benachbarten Trinkwasserversorgers Fernwasserversorgung Franken (FWF) in das Netz von FWM eingespeist werden. Auch das dient der sicheren Lieferung von Wasser", erläutert Landrat Thomas Eberth. Laut der Werkleiterin Eva von Vietinghoff-Scheel ist "Voraussetzung dafür eine Kapazitätserweiterung des Hochbehälters Kist, die im Zuge des Neubaus erreicht wird."