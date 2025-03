Kissinger Hütte wird wieder aufgebaut: Versicherung zahlt

Eine Woche ist es her, dass die Kissinger Hütte in der Rhön fast komplett abgebrannt ist. Nach Gesprächen mit der Brandschutzversicherung steht jetzt fest: Die Berghütte soll wieder aufgebaut werden. Das teilt Manfred Egert, der erste Vorsitzende des Rhönklub Zweigvereins Bad Kissingen e.V, gegenüber BR24 mit. Die Hütte gehört dem Verein und wurde bis zu dem Brand von einem Geschwisterpaar bewirtschaftet.

Versicherung zahlungswillig – trotzdem Spenden nötig

Die Versicherung habe signalisiert zu zahlen. Damit sei die Aufbauentscheidung gefallen, erklärte Egert noch vor der heute Abend anstehenden Vorstandssitzung des Vereins: "Die Finanzierung kriegen wir irgendwie hin, wir wollen die Hütte so schnell wie möglich aufbauen!" Natürlich seien dafür zusätzlich auch Spenden nötig. Ein erstes Benefizkonzert ist bereits angekündigt. Die Alphornbläser Schwarze Berge, die Lauertaler Alphornbläser und der Rhöner Alphornklang laden mit Unterstützung der Museen Schloss Aschach zu einem Konzert im Schlosshof in Aschach ein und bitten um Spenden zugunsten der Kissinger Hütte.

Aufräumarbeiten starten

Gleichzeitig starten in diesen Tagen die Aufräumarbeiten. Freiwillige Helfer werden dafür aber vorerst nicht benötigt, erklärt Egert. Die Arbeiten müssen Fachfirmen übernehmen, da die zu entsorgenden Materialien wie Isolierungen oder Kunststoffe teilweise gesundheitsschädlich sein könnte. Eine chemische Analyse des Bauschutts ist am Donnerstag geplant. Die Kosten für die Entsorgung werde die Versicherung übernehmen.

Auch wenn der Rhönklub Zweigverein Bad Kissingen nicht direkt bei den Aufräumarbeiten Hand anlegen muss, haben die Vereinsmitglieder dennoch mehr als genug zu tun – und zwar organisatorisch. "Seit der Brandnachricht mache ich nichts anderes, als mich um die Kissinger Hütte zu kümmern", erklärt der Vereinsvorsitzende Egert. Bis wann die Kissinger Hütte wieder aufgebaut sein könnte – dazu will er jetzt noch keine Mutmaßungen abgeben. Aber: "Wir schieben alles so schnell wie möglich an."

Pächter suchen nach provisorischer Möglichkeit zur Bewirtung

Auch Pächter Dennis Tisma freut sich über die gute Nachricht. Zusammen mit seiner Schwester Diana hat er die Kissinger Hütte bis zu dem Brand bewirtschaftet. Die große Anteilnahme in der Region gebe den beiden Kraft und Motivation weiterzumachen. "Das, was wir in den vergangenen Jahren hier aufgebaut haben, wird von den Leuten wertgeschätzt", freuen sich Dennis und Diana Tisma. Aktuell wissen die beiden noch nicht, wie sie die Zeit bis zu einer Neueröffnung überbrücken werden. Es laufen Gespräche, ob sie eine unterhalb der Hütte stehende Fahrzeughalle für eine provisorische Bewirtung nutzen könnte. Die Halle gehört dem Landkreis Bad Kissingen und dem Rhönklub zusammen und wurde bei dem Brand nicht beschädigt.

Die 111 Jahre alte Kissinger Hütte auf dem Feuerberg war vor einer Woche größtenteils abgebrannt und nahezu vollständig zerstört worden. Daher ließ sich die Brandursache auch nicht mehr feststellen. Hinweise auf vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln gibt es laut Polizei nicht. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere 100.000 Euro betragen. Die Wanderhütte des Rhönklubs war erst renoviert worden und ein beliebtes Ausflugsziel in der Rhön.