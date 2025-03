Kissinger Hütte steht in Flammen - wohl sechsstelliger Schaden

Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Rhön: Die Kissinger Hütte auf 832 Metern, auf der Kuppe des Feuerbergs. Am frühen Morgen ist dort ein Feuer ausgebrochen. Aktuell sind mehr als 100 Feuerwehrleute vor Ort und versuchen den Brand zu löschen, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber BR24. Verletzt wurde niemand.

Altbau der Kissinger Hütte nicht mehr zu retten

Der Altbau des beliebten Ausflugsziels am Feuerberg stehe in Vollbrand und sei nicht mehr zu retten. Das Dach sei bereits eingestürzt, den Altbau lassen die Feuerwehren kontrolliert abbrennen. Stattdessen versuchen sie den daran angeschlossenen Neubau zu halten. Die Löscharbeiten werden nach Einschätzung des Polizeisprechers noch bis in den Vormittag andauern.

Keine Verletzten, hoher Sachschaden

Als das Feuer ausgebrochen ist, waren weder Gäste noch die Betreiber der Hütte vor Ort. Das Feuer könnte ersten Vermutungen zufolge im Bereich der Küche ausgebrochen sein. Der Schaden liegt wohl bei mindestens 100.000 Euro. Ein Anwohner aus dem nahe gelegenen Kilianshof hatte die Flammen am frühen Morgen entdeckt und das Feuer gemeldet.

Erst gestern hatte in Unterfranken ein anderes Ausflugsziel gebrannt: Das "Freizeit-Land" in Geiselwind. Auch dort soll das Feuer in einer Küche ausgebrochen sein.