Kirschernte in Kalbensteinberg fällt wegen Starkregen fast aus

Seit dieser Woche ist nun auch die Kirschernte rund um den Brombachsee gestartet. Während sie in der Fränkischen Schweiz, dem größten zusammenhängenden Kirschenanbaugebiet, schon seit rund zwei Wochen in vollem Gange ist, hat es bei Erwin Wißmüller aus Kalbensteinberg im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen noch etwas gedauert. Es sei hier noch kühler gewesen und die Früchte hätten einfach noch etwas länger gebraucht um zu reifen, so Wißmüller im BR-Interview. Doch von einer üppigen Ernte kann nicht die Rede sein.

Großer Ernteausfall durch Unwetter

Eine Kirschernte wie in diesem Jahr haben er und seine Familie noch nie erlebt, sagt der 72-Jährige. Klar gebe es immer wieder Jahre, in denen es nicht so gut sei und sie ein paar schlechte Kirschen aus den Bäumen zupfen müssten. Dass es aber tagelang regne und nahezu alles kaputt sei, ist bis heute nicht der Fall gewesen, so Wißmüller weiter.

Besonders beliebt: Sorte "Kordia"

Trotzdem versucht Erwin Wißmüller gemeinsam mit seiner Familie von den Bäumen zu retten, was noch zu retten ist. Seit rund 50 Jahren erntet er in seinem Kirschgarten in Kalbensteinberg. Bei 150 Kirschbäumen kommen normalerweise bis zu 1.500 Kilogramm zusammen. Die Süßkirschen-Sorte "Kordia", die bei Erwin Wißmüller gerade reif ist, ist in diesem Jahr sogar besonders prächtig gewachsen – wäre nur der Regen nicht gekommen. Denn der ist für die Kirschen nichts, sagt Wißmüller und zieht einen Ast voller geplatzter und teils fauliger Kirschen zu sich herunter.

"Nach zwei Tagen Regen ist der größte Teil aufgerissen. Diese Kirschen sind eine der beliebtesten Sorten, aber jetzt fast alles kaputt." Erwin Wißmüller, Kirschgarten-Besitzer Kalbensteinberg

Durchschnittliche Ernte erwartet, Bedingungen waren gut

Eigentlich wurde in diesem Jahr eine durchschnittliche Ernte erwartet, sagt Marga Beckenbauer, Leiterin der Sammelstelle in Kalbensteinberg. Die Bedingungen für das Wachstum der Kirschen seien gut gewesen. Da jedoch nur wenige Nebenerwerbler ihre Kirschen überdacht haben, habe der Regen im gesamten Landkreis viel Schaden angerichtet, so Beckenbauer weiter. Nur noch ein kleiner Teil der Kirschen erreicht die erforderliche Qualität und kann in den Handel und an den Endverbraucher verkauft werden. In den letzten Tagen seien es nur 40, maximal 50 Steigen mit Kirschen gewesen, die bei ihr angeliefert wurden. Normalerweise, so Beckenbauer, stünden bei ihr die Kirschbauern aus der Region Schlange und lieferten rund 500, in guten Jahren sogar bis zu 1.000 Steigen pro Tag.

Aufgeplatzte Kirschen werden zu Kirschwasser gebrannt

Die aufgeplatzten Kirschen von Erwin Wißmüller landen aber nicht im Müll. Auch wenn sie optisch nichts hermachen sei ihr Aroma voll ausgebildet. Daher liefert er sie an eine Obst-Brennerei in Kalbensteinberg. Bis November gären die Früchte dort in Stahl-Fässern. Dann werden sie in der Verschlussbrennerei zu 14 verschiedenen Likören und Bränden weiterverarbeitet. Die finanziellen Verluste von Erwin Wißmüller können dadurch nicht ausgeglichen werden. Aber es entstehen trotz Ernteausfall noch regionale Produkte aus den Kirschen – wie etwa Kirsch-Sherry, Kirsch-Rosé oder Kirsch-Wasser.