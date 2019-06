Kirschernte in der Fränkischen Schweiz hat begonnen

An immer mehr Bäumen sind hängen die Kirschen bereits reif und lecker am Baum. Die Obstbauern in der Fränkischen Schweiz haben deshalb jetzt mit der Kirschernte begonnen. Mit ihren rund 200.000 Bäumen zählt die Gegend zu größten geschlossenen Kirschanbaugebieten in Europa.

Ernte wohl deutlich besser als letztes Jahr

Seit gestern werden Kirschen von Obstbauern bei den Genossenschaft in Pretzfeld, Mittelehrenbach und Igensdorf angenommen, so eine Sprecherin des Obstinfozentrums in Forchheim. Bei ausreichendem Regen mit frostfreien Nächten könnte die Kirschernte deutlich besser ausfallen als im vergangenen Jahr.

Noch immer Auswirkungen des Hitzesommers 2018

Viele Kirschbauern in der Fränkischen Schweiz kämpfen noch immer mit den Folgen der extremen Trockenheit von 2018. Sie mussten in diesem Winter vertrocknete Äste und sogar ganze Bäume entfernen.