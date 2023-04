> Kirschblütenbarometer informiert Wanderer und Ausflügler

Kirschblütenbarometer informiert Wanderer und Ausflügler

Wenn die Kirschbäume im Frühling in der Fränkischen Schweiz erblühen, lockt das viele Menschen in die Region. Tagesaktuelle Infos dazu gibt es jetzt in digitaler Variante.