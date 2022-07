Kirschbauern in Not: Umweltminister in der Fränkischen Schweiz

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) ist am Donnerstag zu Gast in der Fränkischen Schweiz gewesen, um sich über aktuelle Herausforderungen beim Kirschanbau zu informieren. Der Erhalt von Bayerns Streuobstwiesen sei ein wichtiges Anliegen der Staatsregierung, heißt es vonseiten des Umweltministeriums in München.

Fränkische Schweiz: Probleme für Kirschbauern

Die Fränkische Schweiz ist das größte zusammenhängende Kirsch-Anbaugebiet Europas. Auf rund 2.500 Hektar stehen hier mehr als 200.000 Kirschbäume. Klimawandel und Trockenheit machen den Obstbauern zunehmend zu schaffen. Eine weitere Herausforderung sind Billiganbieter aus dem Ausland.

Verbraucher isst rund zwei Kilo Kirschen im Jahr

Kirschen sind beliebt beim Verbraucher . Rund zwei Kilo isst durchschnittlich jeder davon im Jahr. Bei den Kirschen wird zwischen saftiger Herzkirsche, fleischiger Knorpel-, und Sauerkirsche unterschieden. Rund 250 Sorten gibt es insgesamt. Sie enthalten das Schlafhormon Melatonin und stärken auch das Immunsystem durch ihre sekundären Pflanzenstoffe.

Mit rund 60 Kilokalorien auf 100 Gramm sind sie als leichterer Leckerbissen einzustufen. Sie machen durch ihre zahlreichen Ballaststoffe schnell satt und fördern die Verdauung. Außerdem sind Kirschen reich an Vitamin C, B und Folsäuren. Inhaltsstoffe sind zudem Eisen, Kalium, Magnesium und Kalzium.