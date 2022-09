Kirchweih-Festzelt in Burghaslach ausgebrannt

In Burghaslach im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist am Sonntag ein Festzelt auf der Kirchweih in Brand geraten und komplett zerstört worden. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.

Passant entdeckt Festzelt in Flammen

Wie die Polizei mitteilte, sah ein Fußgänger am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr, dass das Kirchweih-Festzelt in Flammen stand. Der Passant versuchte zunächst vergeblich, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Als dies nicht gelang, alarmierte er die Einsatzkräfte.

Feuerwehrmann erleidet Rauchgasvergiftung

Als die Freiwillige Feuerwehr Burghaslach als erstes eintraf, stand nach Angaben von Rainer Weiskirchen, Pressesprechers der Feuerwehren im Landkreis Neustadt-Aisch / Bad Windsheim, die Dachfläche oberhalb der Bar und der Küche sowie die angrenzenden Bereiche im Inneren des Zeltes auf rund 30 bis 40 Quadratmetern in Flammen. Diese konnten aber schnell gelöscht werden. Dabei erlitt einer der Feuerwehrmänner eine Rauchgasvergiftung und musste zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht werden.

Polizei ermittelt

Das Bierzelt wurde nach Angaben der Polizei durch den Brand komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf circa 10.400 Euro beziffert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.