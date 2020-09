Kirchturmuhr: Streit um nächtlichen Stundenschlag in Schwanfeld

Die Bürger aus Schwanfeld im Landkreis Schweinfurt streiten sich über den nächtlichen Stundenschlag der Kirchturmuhr. Dies bestätigte Bürgermeisterin Lisa Krein dem BR. Die Bürgerinitiative "Beruhigt schlafen" ist gegen das Stundenläuten in der Nacht. Dieses sei zu laut. Auf der anderen Seiten wollen aber andere Schwanfelder, dass an dem Stundenläuten nichts geändert wird. Anfang Mai habe eine Frau per E-Mail die Bürgermeisterin aufgefordert, den Glockenschlag nachts abschalten zu lassen. Die Frau wohne in der Nähe der Kirche. Doch der Gemeinderat habe das am 28 Juni abgelehnt.

Betroffene schaltet Anwalt ein und gründet Bürgerinitiative

Die sich in ihrer Nachtruhe gestört gefühlte Frau hat laut der Bürgermeisterin einen Anwalt eingeschaltet. Von diesem sei am 30. Juli ein Schreiben eingetroffen. "In diesem forderte der Anwalt, dass die Gemeinde die gesetzlichen, maximalen Lautstärkewerte einhalten soll", erklärte Krein. Nach ihren Angaben habe die Frau am 7. September auch noch die Bürgerinitiative "Beruhigt schlafen" gegründet. Mit weiteren Bürgern habe sie im Ort für ihr Anliegen Unterschriften gesammelt. Knapp hundert Schwanfelder hätten unterschrieben und sich damit für ein Abstellen des Glockenläutens ausgesprochen. "Die Frau wollte mit der Unterschriftenaktion klarmachen, dass nicht nur sie alleine sich vom Glockenleuten gestört fühlt", sagte Krein dem BR.

Andere Einwohner wollen am nächtlichen Stundenschlag festhalten

Aber im Gegenzug soll es auch viele Schwanfelder geben, die den nächtlichen Glockenschlag auch nachts in der bisherigen Lautstärke beibehalten wollen. Einer von ihnen ist Richard Strobl. "Der Glockenschlag gehört zu Schwanfeld dazu. Der ländliche Charakter und das Läuten sind eins im Dorf. Und darum ist das Läuten für viele Schwanfelder sehr wichtig!", sagte Strobl. Bürgermeisterin Krein meinte gegenüber dem BR: "Die Diskussion zwischen den beiden Lagern ist zum Teil sehr hitzig geführt worden."

Messung ergab: Glockenschlag zu laut

Krein habe schließlich im Sommer Lautstärke-Messungen angeordnet. Diese sollen ergeben haben, dass der nächtliche Glockenschlag über dem gesetzlichen Höchstwert liege. "Nachts beträgt der Höchstwert 45 Dezibel. Unsere Messungen lagen bei circa 60 Dezibel", betonte Krein.

Suche nach Wegen, Lautstärke nachts zu drosseln

Die Bürgermeisterin erhielt kürzlich vom Anwalt eine E-Mail, dass die Frau nun wegziehen wolle. Somit würde der Anwalt das Verfahren von seiner Seite aus einstellen. "Aber die Bürgerinitiative besteht immer noch", sagte Krein. "Der Antrag liegt also weiterhin vor, das nächtliche Glockenläuten an den gesetzlichen Maximalwerten anzupassen." Darum werde sich die Gemeinde auch weiterhin damit beschäftigen. Krein hofft, einen Kompromiss zu finden. "Dieser könne darin bestehen, dass beispielsweise in der Nacht das Glockenläuten leiser gestellt wird und am Tag unverändert laut bleibt." Darüber will sich die Bürgermeisterin in Kürze mit einem Techniker unterhalten.