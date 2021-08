Kirchturmspitze in Stadelschwarzach wieder oben auf

Es war, als hätte der Reichstag seine Kuppel verloren, die Hügel in Rio de Janeiro ihren Cristo Redentor oder der Big Ben seine Turmuhr. Egal von welcher Seite man die St. Bartholomäuskirche in Stadelschwarzach auch betrachtete, es war klar: irgendetwas fehlt.

Der Vergleich mit den Weltstädten mag hinken, jedoch ist die Kirche im 500-Einwohner-Ort Stadelschwarzach nicht irgendeine. Mit über 50 Metern misst sie nur rund zehn Meter weniger als der Würzburger Dom. Um kurz nach 12 Uhr, fast pünktlich zum Mittagsläuten, ist der Turm der St. Bartholomäuskirche wieder komplett – drei Jahre nachdem ein Tornado ihn zerstörte.

Handwerker setzen Dachstuhl in 50 Metern Höhe zusammen

Verantwortlich für die geköpfte Kirche war das Sturmtief "Fabienne" aus dem September 2018. Damals kippten Windgeschwindigkeiten von bis zu 147 Stundenkilometern die komplette Kirchturmspitze vom steinernen Schaft.

Ein Team aus Höhenarbeitern setzte alle Teile des Dachstuhls in 50 Metern passgenau zusammen. Mit hohen Sicherheitsvorkehrungen: Allein das letzte Stück der dreiteiligen Holzkonstruktion wiegt zwischen zwei und vier Tonnen. Ein Autokran hob es schließlich auf den Unterbau, sodass der Turm nun wieder 50 Meter misst.

Neukonstruktion der Kirchturmspitze nur äußerlich gleich

Eine stattliche Höhe für einen Dorfkirchturm, erklärt Architekt Georg Böswald von Brunn. Trotzdem sei die alte Kirchturmspitze lediglich auf den Schaft aufgesetzt gewesen, wo sie allein durch ihr Eigengewicht von mehr als 10 Tonnen rund 400 Jahre stand. Aber die Wucht des Sturmtiefs Fabienne, mir ihrer 200 Meter breiten Windhose, war selbst der schmale Echter-Turmhelm nicht gewachsen.

Er stürzte damals glücklicherweise in die einzige Richtung, wo er kaum Schaden anrichten konnte. Die Neukonstruktion, die nur äußerlich gleich aussieht, ist nun fest mit dem Turm verschraubt.

Lieferengpässe machen Wiederaufbau mühsam

Dass es drei Jahre dauerte, die Spitze wieder zu errichten, hängt auch mit Corona bedingten Lieferengpässen zusammen. Als letztes Gewerk sind nun noch die Dachdecker an der Reihe. Sie werden in den nächsten Wochen Schieferplatten anbringen und zum guten Schluss Kreuz und Dokumentenkugel an der Spitze montieren. Voraussichtlich Mitte Oktober soll es soweit sein. Damit erreicht St. Bartholomäus in Stadelschwarzach dann die stolze Höhe von fast 52 Metern.