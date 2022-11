Kirchliches Arbeitsrecht: Marx für Ende der Diskriminierung

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx spricht sich für eine rasche und grundlegende Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts aus. "Queere Menschen gehören zu uns und müssen auch in der Kirche arbeiten dürfen", sagte er am Donnerstagabend bei der Verleihung des Katholischen Medienpreises in Bonn.

ARD-Doku #OutInChurch bekommt Katholischen Medienpreis

"Ich will auch, dass das aufhört", fügte Marx hinzu als Antwort auf die Forderung von Laudatorin Anne Will. Die TV-Moderatorin hatte zuvor erklärt: "Auch ich bin lesbisch und weiter - auch zahlendes - Mitglied der katholischen Kirche, und auch ich möchte, dass die menschenverachtende Diskriminierung queerer Menschen endlich aufhört!"

Beim Katholischen Medienpreis wurde unter anderem die ARD-Dokumentation "Wie Gott uns schuf - Coming-Out in der Katholischen Kirche" ausgezeichnet. Darin geht es um 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche in unterschiedlichen Positionen, die sich als queer outen. "Queer" ist ein Sammelbegriff für sexuelle Minderheiten, unter denen Homosexuelle die größte Gruppe sind.

Laudatio: Kirche muss beweisen, dass sie es ernst meint

Filmautor Hajo Seppelt und Anne Will ergänzten, mit der Auszeichnung des Films alleine sei noch nicht viel gewonnen. Die Kirche müsse im Alltag beweisen, dass sie es ernst meine, und ihre Sexualmoral grundlegend verändern.

Vor der Preisverleihung hatte die Initiative #OutInChurch den katholischen Bischöfen vorgeworfen, die Auszeichnung des Films sei lediglich eine "Imagekampagne": "Solange seitens der Bischöfe keine konkreten Taten folgen, nimmt #OutInChurch die Verleihung eines Medienpreises als Versuch einer reinen Imagekampagne auf dem Rücken queerer Menschen wahr."

Marx lädt queere Mitarbeiter ein, sich bei ihm zu melden

Mehrere Mitglieder der Initiative entrollten während der Preisverleihung ein Banner und demonstrierten gegen Diskriminierung und für Veränderungen im kirchlichen Arbeitsrecht. Auf die Anmerkung, auch in seinem Erzbistum München und Freising gebe es Angehörige sexueller Minderheiten, die sich nicht trauten, dazu öffentlich zu stehen, entgegnete Marx, er wolle sich gerne mit diesen Menschen austauschen: "Die sollen sich bei mir melden."

Reform des Arbeitsrechts braucht Zwei-Drittel-Mehrheit

Am 21. und 22. November wollen die katholischen Bischöfe in Deutschland über Reformen im kirchlichen Arbeitsrecht entscheiden. Der jetzige Entwurf sieht gravierende Änderungen vor. Unter anderem soll als einziger Kündigungsgrund "kirchenfeindliches Verhalten" erhalten bleiben. Privatleben, Familienstand und sexuelle Orientierung sollen keine Rolle mehr spielen. Marx betonte, er wolle alles dafür tun, dass die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für die Reform zustande komme.