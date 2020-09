Kirchliche Corona-Bilanz: Versagt oder getan, was möglich war?

Die katholische Deutsche Bischofskonferenz trifft sich gerade zur ihrer Herbstvollversammlung in Fulda und hat heute eine erste Corona-Bilanz gezogen. Alles in allem stellt sich die Kirche selbst ein gutes Zeugnis aus - trotz der wiederholten Kritik am kirchlichen Corona-Management.

Lieberknecht: "Kirche hat in der Corona-Krise versagt"

Die heftigste Kritik kam dabei von der ehemaligen CDU-Ministerpräsidentin von Thüringen und Theologin Christine Lieberknecht. Die Kirche habe in der Corona-Krise versagt, so ihr Vorwurf. Sie habe geschwiegen und die Seelsorger im Stich gelassen, so Lieberknecht.

Der stellvertretende Vorsitzende der Bischofskonferenz, Franz-Josef Bode, zieht dagegen eine andere Corona-Bilanz für die katholische Kirche. Natürlich habe es Dinge gegeben, die in der ersten Phase der Pandemie nicht sofort funktioniert hätten. "Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass durch die Krisenstäbe Dinge ganz schnell getan wurden und wir gottesdienstlich und in der Verkündigung da waren", sagt Bode.

Bischöfe nehmen ihre Seelsorger in Schutz

Manche Gemeinden entwickelten digitale Alternativen, wie Online-Gottesdienste. Andere boten "Gottesdienste To Go" an und stellten Liederzettel mit einer Kerze für die Andacht zu Hause zur Verfügung. "Geschwiegen haben wir nicht", wehren sich die Bischöfe gegen Kritik und nehmen ihre Seelsorger in Schutz. "Bei uns waren alle Krankenhausseelsorger im Dienst. Es hat keiner seinen Dienst nicht getan. Von daher ist das, was nötig und möglich war, auch geschehen", sagt der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick.

Vieles sei einfach aber auch nicht möglich gewesen, wie Gottesdienste beispielsweise. Beerdigungen fanden nur im engsten Familienkreis statt, es gab Besuchsverbote in Altenheimen und Krankenhäusern. In den ersten Wochen der Pandemie war das Kerngeschäft der katholischen Kirche stark eingeschränkt: Trost spenden, Beistand leisten - während den strengen Corona-Versammlungsbeschränkungen unmöglich.

Zu schnell staatlichem Kontaktverbot gebeugt?

Den Vorwurf, dass sich die Kirchen zu schnell staatlichen Versammlungs- und Kontaktverboten gebeugt haben, weist Bischof Franz-Josef Bode zurück: "In der Situation haben wir richtig gehandelt, das mitzumachen. Nachher kann man immer sagen, ihr hättet schneller dabei sein müssen oder euch mehr wehren müssen." Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sieht sich darin bestätigt, da Pfarrgemeinden nicht zu Corona-Hotspots geworden waren. "Aber wehe, es wäre durch die Kirche irgendetwas weitergegeben worden..."

Kirche stellt 37 Millionen Euro zur Verfügung

Unstrittig ist die internationale kirchliche Corona-Hilfe für Länder, deren Gesundheitssystem nur mangelhaft auf die Pandemie vorbereitet war. Insgesamt hat die katholische Kirche in Deutschland mit ihren Hilfswerken 37 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, rechnete der Bamberger Erzbischof Schick vor. Und er warnt vor einem nationalen Egoismus bei Medikamenten und möglichen Impfstoffen gegen das Virus: "Das wird uns alle einholen. Wenn wir die ganze Pandemie nicht weltweit in den Griff bekommen und auch zukünftige Pandemien verhindern, werden wir immer wieder selbst betroffen sein. Also Nächstenliebe ist Eigenliebe und Eigenliebe ist Nächstenliebe."

Kein dramatischer Einbruch bei Kirchensteuer

Die Frage ist, wie viel Nächstenliebe sich die katholische Kirche in den kommenden Jahren finanziell leisten kann. Corona schwächt die deutsche Wirtschaft und gefährdet damit auch Steuereinnahmen. Bei der Kirchensteuer gibt es zwar aktuell noch keinen dramatischen Einbruch, sagt der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck: "Wenn wir die jetzigen Zahlen sehen, ist sie im zweiten Quartal etwas eingebrochen, danach ist sie wieder nach oben gegangen. Das hat für uns geheißen, dass wir aktuell noch nicht zu den großen Klagenden gehören müssen."

Bischöfe bereiten Kirchenaustritte Sorgen

Mehr Sorge bereiten den Bischöfen die Kirchenaustritte. Mehr als 270.000 Katholikinnen und Katholiken haben im vergangenen Jahr die Kirche verlassen. Das ist ein neuer Rekordwert. Ernüchternd war auch eine weitere Erfahrung aus der Coronakrise: Als nach den Wochen des Versammlungsverbotes wieder Gottesdienste stattfinden durften, seien die Kirchen nicht gerade übergequollen, räumt Bischof Overbeck selbstkritisch ein.