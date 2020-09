Kirchenvorsteher soll nach Afghanistan abgeschoben werden

Die evangelische Kirche schlägt Alarm: Nach Angaben des Hofer Dekans Günter Saalfrank soll erstmals ein Kirchenvorsteher aus Bayern nach Afghanistan abgeschoben werden. Saalfrank fürchtet deshalb um das Leben des jungen Manns, der sich ehrenamtlich in der evangelischen Kirche engagiert.

Kirchenvorsteher droht Todesstrafe

In seinem Heimatland müsse der gut integrierte Flüchtling um sein Leben fürchten, denn in Afghanistan drohe die Todesstrafe, wenn ein Moslem zu einer anderen Religion übertrete. Der Mann war 2016 zum christlichen Glauben konvertiert und gehört seit rund zwei Jahren dem erweiterten Kirchenvorstand der Hofer St. Michaelisgemeinde an. Die Kirchengemeinde lädt deshalb heute zu einer Pressekonferenz, bei der auch ein Sprecher Flüchtlings-Hilfsorganisation Matteo weitere Informationen zu dem Fall geben werden.