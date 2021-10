Kirchensittenbach und Meinheim ausgezeichnet

Sowohl Kirchensittenbach im Landkreis Nürnberger Land als auch Meinheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen dürfen sich über das Gütesiegel des bayerischen Heimatministeriums freuen. Die Ehrung und die dazu gehörigen Prämien wurden am Donnerstag den insgesamt 14 Gewinnergemeinden in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz München überreicht.

Kreative Heimatdörfer mit Ideen

"Mit dem ‚Gütesiegel Heimatdorf‘ würdigen wir das besondere Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner in unseren Gemeinden. Wir haben in Bayern richtig starke und kreative Heimatdörfer mit Ideen für Zukunftsprojekte“, sagte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) bei der Prämierung.

Bürgerhaus und Begegnungsstätte statt Leerstand

Laut Mitteilung investiert Kirchensittenbach die Prämie in die Sanierung des historischen Frühmesserhauses. Dieses soll demnach zu einem Bürgerhaus mit Infopoint und Veranstaltungsräumen umgebaut werden. Damit begegne die Gemeinde aktiv dem Leerstand und schaffe Räume für Aktivitäten der Dorfgemeinschaft. Auch dem Spielplatz in der Nähe von Kindergarten und Kinderkrippe soll die Prämie von 50.000 Euro zugutekommen.

Ortskern beleben und Kulturräume schaffen

Auch Meinheim will mit den 60.000 Euro Preisgeld laut Ministerium aktiv Leerstände zur Wiederbelebung des Ortskerns bekämpfen. Mit den neuen Versammlungs- und Aktivitätsräumen am Dorfplatz sollen geeignete Räume für Veranstaltungen der gesamten Gemeinde sowie Ausstellungs- und Archivräume für die Heimatsammlung geschaffen werden, heißt es in der Mitteilung weiter.