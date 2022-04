Kirchensanierung in Schweinfurt nach drei Jahren abgeschlossen

Würzburgs Bischof Franz Jung hat am Sonntag einen zweistündigen Pontifikalgottesdienst unter anderem zur Altarweihe in der sanierten Schweinfurter St. Anton Kirche gehalten. Wegen der Corona-Pandemie musste der Gottesdienst schon einmal verschoben werden. Im Juli 2019 hatte der Umbau und die Sanierung der katholischen Kirche begonnen. Im Hauptschiff sind Zwischengeschosse eingebaut worden, in denen soziale Einrichtungen Angebote machen.

138 statt 700 Sitzplätze im Gottesdienstraum

Der Gottesdienstraum wurde verkleinert. Jetzt gibt es 138 kreisförmig angeordnete Sitzplätze. Bislang hatte die Kirche rund 700 Sitzplätze. So viele Plätze werden allerdings nicht mehr benötigt. Es ist auch ein Begegnungszentrum für soziale und caritative Zwecke unter anderem mit dem sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas im einst großen Kirchenraum geschaffen worden. Die zwischen 1950 und 1952 gebaute Kirche St. Anton ist denkmalgeschützt.

Millionenprojekt des Würzburger Bistums

Das äußere Erscheinungsbild hat sich nach dem Umbau kaum geändert. Der bisherige Mittelbau soll dazu dienen, über Treppen und Aufzüge die Besucher auf die Stockwerke zu verteilen. Neben der Kirche ist ein neuer Pfarrsaal entstanden. Ein Café mit dem Namen "Charisma" soll im April fertig werden. Die Gesamtkosten für das Umbau- und Sanierungsprojekt werden auf rund 17 Millionen Euro veranschlagt.