Kirchenparlament diskutiert Amtszeitbegrenzung

Zum ersten Mal seit ihrer konstituierenden Sitzung tagt die Synode wieder in Präsenz. Da sei es wichtig, noch einmal gemeinsam eine Basis zu schaffen für den Reformprozess, in dem sich die evangelische Landeskirche derzeit befinde, sagt der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. "Dabei spielt eine große Rolle, dass wir hören, was die Menschen wollen."

Angesichts steigender Kirchenaustrittszahlen und deutlich weniger Kirchensteuereinnahmen in der Zukunft müsse sich die Kirche fragen, wo sie wirklich gebraucht werde, so Bedford-Strohm. Er plädiert dafür, mehr Entscheidungskompetenz in die Regionen zu geben, zentralistische Strukturen abzubauen und kreativ zu sein: "Wir müssen Projekte machen, wo wir aus unseren Blasen herauskommen, zusammenarbeiten mit außerkirchlichen Organisationen und Institutionen, Allianzen bilden für Humanität und Menschenwürde."

Zustimmung der Synodalen erwartet Bedford-Strohm zu einem zehn Millionen Euro schweren Hilfsfonds, um Geflüchtete aus der Ukraine zu unterstützen.

Wer folgt auf Bedford-Strohm und wann?

Diskutieren will das evangelische Kirchenparlament zudem, ob die Amtszeit eines Landesbischofs von 12 auf sechs Jahre reduziert werden soll. Der derzeitige Amtsinhaber empfiehlt das nicht. Sechs Jahre seien zu kurz, um die große und vielfältige Landeskirche kennen zu lernen und mit den Menschen wirklich in Kontakt zu kommen. Bedford-Strohm ist noch bis zum nächsten Jahr im Amt. Um die Nachfolge des scheidenden Landesbischofs werde es aber nicht gehen, sagt Synodalpräsidentin Anne-Kathrin Preidel. Auf der Tagesordnung in Geiselwind stehe nur die Frage nach den Formalitäten.

Inoffiziell werden sich die Synodalen vermutlich dennoch über potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger austauschen.