Kirchenkritiker: Schweinfurter Pfarrer Breitenbach gestorben

Schwerer Fahrrad-Unfall im Jahr 2014

Im Oktober 2014 war Breitenbach vom Fahrrad gestürzt und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er war mehrfach operiert worden und lag im künstlichen Koma. Gut ein Jahr später hielt er – unterstützt von Laien – wieder Gottesdienste ab.

"Ehe-TÜV", Büttenreden, Sozial-Café

Breitenbach war auch bekannt für seine Ehevorbereitungsseminare, den von ihm erfundenen "Ehe-TÜV", seine Büttenpredigten an Fasching und sein soziales Engagement. 1997 hatte er das Café Löwenzahn gegründet. Dort hat er Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen einen Job gegeben und rein vegetarische Gerichte angeboten.

Geboren in Chemnitz, Leben in Unterfranken

Breitenbach war am 7. August 1935 in Chemnitz zur Welt gekommen. Aufgewachsen ist er in Aschaffenburg, wo er Oberministrant war und Stadtjugendführer der katholischen Jugend. Nach dem Abitur wollte er eigentlich Journalist werden, entschied sich aber für ein Theolgie-Studium in Würzburg. 1963 war er dort zum Priester geweiht worden.

Er war Pfarrer in Retzstadt (Lkr. Main-Spessart) und Schweinfurt, Religionslehrer und in der Jugendarbeit und Seelsorge tätig. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, zum Beispiel "Zeit des Glücks" und "Der kleine Bischof". Außerdem hat er regelmäßig Artikel für unterfränkische Zeitungen geschrieben.