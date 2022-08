Kirchenglocken um 4 Uhr beim Friedensdankfest in Meeder

In der Gemeinde Meeder wird ab diesem Wochenende das 370. Friedensdankfest gefeiert. Die Festwoche beginnt am Samstag mit einer Veranstaltung in der St. Laurentiuskirche in Meeder. Herzstück ist ein Gottesdienst am Sonntag bei dem auch der Vizepräsident des Bayerischen Landtages, Karl Freller (CSU), eine Festpredigt halten wird.

Meeder: Heimatspiel der Kirchengemeinde

Bereits um 4.00 Uhr am Morgen werden die Kirchenglocken läuten, um 6.00 Uhr spielen die Choradstanten der Kirchengemeinde, eine Vereinigung aus Kirchenchor und Posaunenchor. Während der Festwoche wird auch das traditionelle Heimatspiel der Kirchengemeinde aufgeführt. Es wird alle zehn Jahre anlässlich des Friedensdankfestes von rund 40 Laienschauspielern und Bewohnern aus Meeder auf einer kleinen Bühne der Kirche gezeigt.

Fest geht auf Ende des Dreißigjährigen Krieges zurück

Heuer wird das Stück erstmals am kommenden Sonntag aufgeführt. Der Ursprung des Friedensdankfestes geht auf das Ende des Dreißigjährigen Krieges zurück. Nachweislich wird seit 1875 gefeiert, allerdings findet sich in den Geschichtsbüchern eine Anordnung Herzogs Friedrich Wilhelm II. von Sachsen-Altenburg aus dem Jahr 1650, er hatte nach Ende des Dreißigjährigen Krieges für die gesamte Region Friedensfeste angeordnet.

Friedensfest in Meeder: Immaterielles Kulturerbe

Heute wird allerdings ausschließlich in Meeder das jährliche Fest begangen. Das Friedensdankfest war im Juni 2022 in das Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Bayern aufgenommen worden.