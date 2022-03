Kirchenglocken in Bayern läuten für die Ukraine

Das siebenminütige Glockenläuten zur Mittagsstunde war eine symbolische Aktion, initiiert vom Verein Dombaumeister, der Europäischen Vereinigung der Dombau-, Münsterbau- und Hüttenmeister. Viele der großen bayerischen Kirchen haben mitgemacht. Auch am Münchner Dom läuteten genau um 12.00 Uhr die Glocken.

"Die Domglocken sollen heute läuten als Zeichen der Solidarität der Christinnen, Christen und aller Menschen unserer Stadt mit Münchens Partnerstadt Kiew und der ganzen Ukraine; in Anteilnahme und in der Hoffnung, dass der Krieg schnellstmöglich endet." Monsignore Klaus Peter Franzl, Dompfarrer in München

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine – immer wieder wurde das als eine der wichtigsten Säulen der Unterstützung genannt. In Würzburg fanden sich Menschen dazu vor dem Kiliansdom ein. "Weil mich die Situation sehr betroffen macht" oder "weil wir auf den Frieden hoffen, gläubige Menschen sind und deshalb für den Frieden beten", so begründeten die Menschen ihre Teilnahme.

Glocken sollen ein Signal senden

Auch das Bistum Regensburg und Bamberg sowie der Passauer Stephansdom beteiligten sich an der Aktion. Zudem sprach Bischof Rudolf Voderholzer gemeinsam mit dem Domkapitel ein Friedensgebet für die Ukraine im Dom. Dutzende Menschen blieben am Mittag auf dem Platz vor dem Regensburger Dom stehen und schauten hinauf zu den Glockentürmen. Sie begrüßten die Aktion: "Das sollten mehr machen: Einfach ein Signal zu senden, damit alle aufschauen und nicht normal weiterleben." Eine andere Frau hofft, "dass der Klang der Kirchenglocke uns vielleicht zum Beben bringt."

Europaweite Beteiligung

Von Norwegen bis Malta, von Spanien bis zur Ukraine – der Aufruf zur europaweiten Aktion galt ausdrücklich allen Konfessionen. Deshalb machten beispielsweise in Nürnberg auch evangelische Kirchen wie St. Lorenz, St. Jobst und St. Johannis mit. Pfarrer Ulrich Willmer von der Friedenskirche (St. Johannis) in Nürnberg findet insbesondere die Nachrichten aus Charkiv, der ukrainischen Stadt mit vielen Verbindungen nach Franken, entsetzlich. Das siebenminütige Läuten soll zeigen: "Unsere Gedanken gehen zu den Menschen in der Ukraine, zu den Menschen, die auf der Flucht sind und all denen, die sich dem Krieg entgegenstellen, auch denen, die in Russland protestieren."