Kirchengemeinde sucht Pfarrer: Nemmersdorf wird kreativ

Die evangelische Kirchengemeinde im Nemmersdorf im Landkreis Bayreuth sucht mit kreativen Mitteln nach einem neuen Pfarrer. Jetzt haben Gemeindemitglieder ein sechs Quadratmeter großes Banner an der Staatsstraße zwischen Bayreuth und Weidenberg aufgestellt. Darauf ist neben einer Zeichnung der Kirche zu lesen: Nemmersdorf sucht einen Pfarrer.

Kirchengemeinde seit einem Jahr ohne Pfarrer

Der bisherige Amtsinhaber ist vor einem Jahr gestorben, seitdem ist die Stelle unbesetzt. Bereits im Mai dieses Jahres haben Vertreter der Kirchengemeinde auf Facebook ein Video veröffentlicht, das einen Geistlichen zur Bewerbung animieren soll – bisher ohne Erfolg. Die Kirchengemeinde wird deshalb derzeit von einem Amtskollegen aus Bayreuth mitbetreut.

Stellenplanung der Landeskirche noch nicht abgeschlossen

Die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner ist nicht überrascht, dass Bewerbungen bisher ausblieben. Im BR-Interview sagte sie, die Landeskirche befinde sich derzeit im Prozess der Stellenplanung. Der Dekanatsausschuss des Bezirks Bayreuth–Bad Berneck müsse erst entscheiden, wieviel Stellen der Kirchengemeinde Nemmersdorf mit ihren rund 1.200 Mitgliedern zugeordnet werden. Bisher gab es dort eine Vollzeitstelle.

Nemmersdorf wünscht sich Vollzeit-Pfarrer

Das könnte sich ändern, weil die Kirchengemeinde unter anderem wegen wegziehender Familien zwar wenig aber beständig schrumpft. Bevor diese Entscheidung nicht getroffen sei, so Greiner, würden sich Pfarrerinnen und Pfarrer kaum bewerben. Ulrike Sommerer vom Kirchenvorstand der evangelischen Kirche Nemmersdorf sagte dem BR: "Wir wünschen uns einen Vollzeit-Pfarrer, der in Nemmersdorf wohnt und auch am Dorfleben teilnimmt."