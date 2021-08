Kirchenbrand in Utting: Wie geht es weiter mit der Holzkirche?

Die abgebrannte Kirche in Utting bietet ein Bild Verwüstung: verbranntes und angekohltes Holz, geschmolzene Orgelpfeifen, Asche, Trümmer, geborstene Scheiben. Über der Sakristei befindet sich ein Loch, durch das es jetzt hereinregnet. Immer noch liegt Qualm in der Luft. Mitten in der Nacht auf Mittwoch war Feuer in der evangelischen Christuskirche in Utting ausgebrochen, der Glockenturm wurde regelrecht zum Kamin und beschleunigte den Brand.

Seit Freitag in der Früh sind Ermittler vor Ort. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen, denn der Hausmeister ist sich sicher, die Kirche nach seinem Kontrollgang kurz vor Mitternacht abgesperrt zu haben. Es habe keine Kerze gebrannt, auch die Heizung sei im Sommer abgestellt. Sicher ist bei allen Mutmaßungen eins: Die Kirche ist nicht mehr zu retten.

2018 gab es schon mal einen Schwelbrand

Spürhunde suchen nun intensiv die Brandstelle ab. Mit ihrer feinen Nase können sie Diesel- oder Benzinreste identifizieren, also Indizien für eine Brandstiftung erkennen. Noch ist völlig unklar, was zu dem verheerenden Feuer geführt hat. Auch ein technischer Defekt ist denkbar, immerhin war 2018 im Keller des Gemeindehauses schon einmal ein Schwelbrand ausgebrochen.

"Im Moment gibt es keinerlei Hinweise auf eine Brandstiftung, aber auch nicht gegen eine Brandstiftung, man muss schauen, ob es ein technischer Defekt war, ob jemand Hand angelegt hat. Es ist alles im Moment offen", sagt Alfred Ziegler von der Polizeiinspektion Dießen. Bisher haben die Spürhunde nichts gefunden. Der Brand soll an der Außenwand entstanden sein. Bis hier Klarheit herrscht, werden noch Wochen oder sogar Monate vergehen.

Pfarrerin wünscht sich Wiederaufbau

Das Pfarrer-Ehepaar Jochen und Alexandra Eberhardt machte Urlaub am Gardasee. Diesen haben sie abgebrochen. Bei ihrer Rückkehr können sie es kaum fassen: "Wir haben uns sofort in diese wunderschöne Christuskirche verliebt und das war mit ein Grund, weshalb wir hier hergekommen sind. Und daher ist es jetzt umso schmerzlicher, diesen Brand erleben zu müssen", sagt Jochen Eberhardt.

Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist groß. Viele Uttinger wollen mit anpacken oder bieten an, Kuchen vorbeizubringen. Hilfe wird in der Tat gebraucht, spätestens beim Wiederaufbau, den sich Pfarrerin Alexandra Eberhardt unbedingt wünscht. "Es wird auf alle Fälle gelingen, das wieder aufzubauen, da gibt es diesen Bibelspruch: Wir sollen uns nicht um den nächsten Tag sorgen, Gott sorgt für uns. Da vertrauen wir einfach darauf. Und es sind schon Spenden eingegangen. Wir werden das schaffen. Zu 100 Prozent."

Katholische Gemeinde stellt Kirche zur Verfügung

Nun bereitet sich das Pfarrer-Ehepaar erst einmal auf den Sonntag vor. Es wird einen Gottesdienst in einem Zelt geben. "Wir haben uns für diesen Sonntag ganz bewusst entschieden, dass wir hier unseren Gottesdienst feiern wollen, einfach, damit die Menschen Abschied nehmen können und diese Kirche im Blick haben", sagt Alexandra Eberhardt.

Auch die katholische Gemeinde Utting hat bereits angeboten, eine ihrer Kirchen zu nutzen. Darüber will der evangelische Kirchenvorstand nächste Woche beraten.