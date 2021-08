Kirchenasylvorsitzender zu Afghanistan: "Alle haben es gewusst"

"Es ist eine große Lüge, die gerade verbreitet wird", so der Vorsitzende des Vereins "Matteo – Kirche und Asyl" in Nürnberg, Stephan Reichel, im Interview mit dem BR. Reichel erhebt schwere Vorwürfe gegen deutsche Ausländerbehörden. "'Wir haben das nicht wissen können' – es haben alle wissen können und es haben auch alle gewusst", meint Reichel mit Bezug auf die Lage in Afghanistan.

"Da haben sich viele Behörden und Menschen in Deutschland schuldig gemacht, die diese Menschen abgeschoben haben – gegen besseres Wissen. Man hat das vorher gewusst, man hat vorher gewusst, dass die Taliban kommen. Man hat gewusst, dass die Sicherheitslage katastrophal schlecht ist." Stephan Reichel, Vorsitzender des Vereins 'Matteo – Kirche und Asyl'

Im BR-Interview schilderte Stephan Reichel die Situation vieler Abgeschobener, die er und sein Verein betreuen. Diese geben ihm zufolge eine Lage wieder, die wesentlich schlimmer ist, als in den Medien vermittelt werde. Das ganze Leben liege am Boden, die Taliban kontrollierten die ganze Stadt, es lägen Leichen in der Stadt, Frauen dürften nicht mehr auf die Straße.

Scharfe Kritik an Abschiebung – Schützling sitzt in Kabul fest

Reichel berichtet von einem Schützling, einem der "völlig unbescholtenen Afghanen, die in der letzten Zeit abgeschoben wurden, aus dem Allgäu". Dieser befinde sich derzeit in Afghanistan, habe kurz vor der Rückführung nach Deutschland gestanden. Zugang zum Flughafen-Terminal habe er keinen mehr, die Islamisten hätten sämtliche Zuwege zum Flughafen gesperrt. Die Taliban hätten sogar auf die Menschen, die fliehen wollten, geschossen. Der Mann sitze nun Krisenstaat fest, so Reichel.

Forderung: schnelles Zurückholen der Abgeschobenen

Reichel fordert, die vielen Geflüchteten, die in Deutschland Schutz suchten und abgeschoben wurden, jetzt schnell wieder zurück zu holen. Diese seien besonders gefährdet, da die Taliban wüssten, dass sie Kontakt mit dem Westen hatten oder haben. Einer der abgeschobenen Afghanen, die Reichel betreut, stand ebenfalls kurz vor der Rückführung. Er habe kurz vor seiner Abschiebung im Juli seine Lebensgefährtin in Regensburg heiraten wollen. Zu dem Kontingent der ersten Evakuierung sollten Reichel zufolge auch solche Menschen gehören, dazu habe er sich bereits an Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) gewandt.

Erst am 11. August hatte die Bundesregierung mitgeteilt, die Abschiebungen nach Afghanistan bis auf Weiteres auszusetzen. Am 4. August war ein Abschiebeflug von München aufgrund gestoppt worden.