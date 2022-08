Gegen Geldauflage: Kirchenasyl-Verfahren um Pfarrer eingestellt

Gegen eine Geldauflage von 1.000 Euro ist das Verfahren gegen den evangelischen Pfarrer Frank Bienk aus Günzburg eingestellt worden. Er hatte einem afghanischen Geflüchteten, dem die Abschiebung drohte, Kirchenasyl gewährt. Deshalb musste er sich vor Gericht verantworten.

Dem Mann hätte die Abschiebung gedroht

Er hätte es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren können, so Bienk, wenn der junge Mann abgeschoben worden wäre: Der Geflüchtete war im Iran geboren, hatte nach eigenen Angaben in Afghanistan keine Verwandten. Eine Abschiebung, so der Pfarrer, hätte ihn das Leben kosten können, da die Gefahr bestand, dass die Taliban ihn als Kämpfer rekrutierten. Die Aufnahme ins Kirchenasyl hatte der Kirchenvorstand der Gundelfinger Gemeinde gebilligt. Dort war der Geflüchtete während des Asyls untergebracht. Bienk war damals Pfarrer in Gundelfingen.

Staatsanwältin: Gewissensentscheid des Pfarrers "leider strafbar"

Diesen Gewissenskonflikt sah der vorsitzende Richter am Dillinger Amtsgericht ebenfalls. Trotzdem sei das, was der Pfarrer getan habe, laut Staatsanwältin "leider strafbar": "Man kann sich nicht über das Recht stellen." So lautete auch ein höchstinstanzliches Urteil des Obersten Landesgerichts, das der Dillinger Richter vor seiner Entscheidung abgewartet hatte.

Wegen des Gewissenskonflikts des Pfarrers schlug der Richter auch eine "massive Reduzierung" der ursprünglich angesetzten Auflage von 2.000 Euro vor. Letztendlich einigten sich Verteidiger, Angeklagter, Staatsanwaltschaft und Gericht auf eine Auflage von 1.000 Euro zugunsten der Flüchtlingshilfe-Organisation "Pro Asyl".

Geflüchteter ist inzwischen getauft - und darf bleiben

Mit einigen anderen Kirchenasyl-Prozessen, in denen ein Freispruch erfolgte, sei der Fall nicht vergleichbar, sagt Bienks Anwalt. Hier sei es eben nicht um einen so genannten Dublin-Fall gegangen. Der Geflüchtete hätte zum Zeitpunkt der Unterbringung in der Gundelfinger Kirchengemeinde schon abgeschoben werden können.

Mit dem Urteil könne er gut leben, so Pfarrer Bienk. Das alles habe sich gelohnt: Der junge Afghane lebt inzwischen legal in Deutschland: Er hat sich taufen lassen. Weil er deshalb in Afghanistan verfolgt werden könnte, besteht ein Abschiebeverbot. Zahlreiche Unterstützer des Pfarrers waren zur Verhandlung gekommen. Auch der ehemalige Dillinger Pfarrer Manuel Kleiner sah das Urteil als gerecht an: Hier sei mit Maß geurteilt worden.