Kirchenasyl: Pastor nach Schuldspruch erneut vor Gericht

Im November des vergangenen Jahres wurde ein Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche aus Pegnitz im Landkreis Bayreuth wegen Beihilfe zu unerlaubtem Aufenthalt am Amtsgericht Bayreuth schuldig gesprochen. Er hatte einem Mann aus dem Iran Kirchenasyl gewährt. Gegen das Urteil hat er Berufung eingelegt und hofft am Montag auf einen Freispruch vor dem Landgericht Bayreuth.

Kirchenasyl: Pastor erneut in Bayreuth vor Gericht

Er gehe sehr zuversichtlich in die Verhandlung, so Pastor Stefan Schörk auf BR-Nachfrage. "Weil ich in keiner Sekunde Zweifel habe, dass unser Handeln nicht richtig gewesen wäre", so der Pastor. Seine Hoffnung ist, dass sich das Gericht diesmal davon überzeugen lasse und einen Freispruch ausspreche, so Schörk weiter. "Wenn nicht, gehen wir zur nächsten Instanz."

Der Asylantrag des damals 24-jährigen Iraners war im vergangenen Jahr abgelehnt worden. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hätte er im April 2021 nach Griechenland überstellt werden sollen, suchte aber bereits im Januar Zuflucht in der evangelisch-methodistischen Kirche in Pegnitz und erbat Kirchenasyl. Das hatte Pastor Schörk ihm gewährt und den entsprechenden Behörden gemeldet, wie in mehr als 20 anderen Fällen zuvor auch.

Nächstenliebe: Auf Worte folgen Taten

Er habe in den vergangenen Jahren immer wieder Kirchenasylgesuche begleitet und abgewogen, welche Fälle wirklich die Hilfe seiner Gemeinde gebraucht haben, so Schörk. Und: Er habe auch immer wieder Menschen abgewiesen. "Wenn ich einem Menschen in die Augen schaue, der mir von seinem Leid erzählt, dann muss ich handeln. Das ist mein Glaube, den ich zu leben versuche. Ich predige jeden Sonntag von Feindes- und Nächstenliebe, da müssen sich meine Worte auch in meinen Taten zeigen", so Schörk.

Richterin: Kirchenasyl kein Entschuldigungsgrund