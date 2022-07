Kirchenasyl: Ordensschwester im Berufungsprozess freigesprochen

Der Vorwurf lautete auf Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt: Das Amtsgericht Würzburg hatte Schwester Juliana Seelmann aus dem Kloster Oberzell bei Würzburg zu einer Geldstrafe verurteilt. Dagegen ging unter anderem die Ordensfrau in Berufung – und erhielt am heutigen Donnerstag vom Landgericht Würzburg recht.

Franziskanerin sollte 500 Euro Strafe zahlen

Vor mehr als einem Jahr wurde der Fall schon einmal verhandelt. In erster Instanz im Juni 2021 hatte das Amtsgericht Würzburg eine sogenannte Verwarnung mit Strafvorbehalt gegen die Ordensfrau ausgesprochen. Als Auflage sollte die Schwester 500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Sollte sie in den nächsten zwei Jahren weiteres Kirchenasyl gewähren oder eine andere Straftat begehen, hätten ihr zusätzliche 600 Euro Geldstrafe und ein neues Strafverfahren gedroht. Sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft legten Rechtsmittel ein.

Schneller Freispruch

Bei der Berufung am Landgericht Würzburg ging es sehr schnell. Nicht mal eine Stunde lang dauerte die Verhandlung. Die Staatsanwaltschaft ließ die Berufung ihrerseits fallen. "Weil wir mittlerweile eine obergerichtliche Rechtsprechung haben", sagte Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach. Damit bezog er sich auf ein Urteil des Bayerischen Obersten Landesgerichts (BayObLG) in Bamberg. Das hatte im Februar 2022 in einem ähnlichen Fall ebenfalls auf Freispruch entschieden. Damals ging es um den Fall eines Benediktinermönchs aus dem unterfränkischen Münsterschwarzach. Seine Abtei hatte ebenfalls Kirchenasyl gewährt. Beobachter sprachen von einem Urteil mit "Signalwirkung".

Juristische Details entscheiden bei Kirchenasyl-Fällen

Sehr wohl kommt es in Verfahren zum Thema "Kirchenasyl" allerdings auf juristische Detailfragen an. Im Fall von Juliana Seelmann ging es darum, ob sie eine der Frauen aus Nigeria aktiv darin bekräftigt hatte, im Kloster zu bleiben – auch nachdem eine sogenannte "Härtefallprüfung" beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) abgelehnt wurde. Hätte die Schwester den geflüchteten Frau zum Bleiben geraten, hätte ein rechtlicher Verstoß vorliegen können. So erklärte es ein Sprecher des Landgerichts im Anschluss an die Verhandlung.

Geflüchtete im Zeugenstand

Juliana Seelmann, Menschenrechtsbeauftragte des Klosters Oberzell, hatte zwei geflüchteten Frauen in den Jahren 2019 und 2020 Kirchenasyl gewährt. Nach eigenen Angaben wollte sie die Frauen vor Zwangsprostitution und Menschenhandel bewahren. Eine der beiden Frauen sagte auch vor Gericht aus: "Ich habe einen Ort gebraucht, wo ich sicher bin." Beide Frauen leben noch immer in Deutschland. Nach Angaben von Juliana Seelmanns verfügen sie derzeit über "Abschiebeschutz".

Für ihr Engagement für Geflüchtete hatte Seelmann 2021 den Würzburger Friedenspreis erhalten.