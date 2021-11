Kirchenasyl in Pegnitz gewährt: Prozess gegen Pastor in Bayreuth

Er hat einem jungen Iraner Kirchenasyl gewährt. Deshalb muss sich Pastor Stefan Schörk aus Pegnitz am Montag vor dem Amtsgericht Bayreuth verantworten, und zwar wegen "Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel". Der Iraner sollte nach Ablehnung seines Asylantrags nach Griechenland abgeschoben werden.

Pegnitzer Pastor: Ich bin meinem Gewissen gefolgt

Pastor Schörk sagt, er sei mit der Gewährung des Kirchenasyls seinem Gewissen gefolgt. Es sei dringend notwendig gewesen, weil nach seiner Meinung behördliches Versagen vorgelegen habe, so Schörk. Der junge Iraner sollte "mitten in der Corona-Zeit von Mutter und Schwester getrennt und nach Griechenland abgeschoben werden."

Zuständige Stellen über Kirchenasyl in Pegnitz informiert

Wie in solchen Fällen üblich, seien die zuständigen staatlichen, kirchlichen und weitere Stellen über das gewährte Kirchenasyl informiert worden, so Schörk weiter. Um sich sei er nicht besorgt, aber vor der Signalwirkung, die ein eventuelles Urteil haben könnte, erklärt Schörk. Viele Personen und Gemeinden, die zur Gewährung von Kirchenasyl bereit seien, würden das Verfahren verfolgen. "Deshalb empfinde ich schon einen gewissen Druck", so der Pegnitzer Pastor.

Pastor wird im nächsten Jahr Gemeinde Pegnitz verlassen

Schörk ist in Oberfranken für die Gemeinden der evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) in Pegnitz und Bayreuth zuständig. Im kommenden Jahr wird er nach 13 Jahren Pegnitz verlassen und ins Allgäu ziehen.