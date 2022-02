Urteil mit Signalwirkung: Entscheidung zu Kirchenasyl erwartet

Bruder Abraham Sauer von der unterfränkischen Abtei Münsterschwarzach gewährte Kirchenasyl und wurde wegen "Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel" angeklagt. Im April 2021 sprach ihn das Amtsgericht Kitzingen frei. Die Staatsanwaltschaft ging in Revision. Jetzt wird der Fall vor dem Obersten Landesgericht in Bamberg verhandelt.

Revision nach Freispruch

Das Kitzinger Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass Sauer bei seinem Handeln aus Gründen des Glaubens und Gewissens gehandelt hatte. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist im Grundgesetz geschützt. Die Staatsanwaltschaft hingegen beantragt eine Verurteilung, da bewusst Recht umgangen worden sei, indem nach einem negativen Härtefall-Bescheid eine Ausreise verhindert worden sei.

Andere Kirchen- oder Ordensangehörige, die ebenfalls Kirchenasyl gewährt hatten, wurden von anderen Gerichten zu Geldstrafen verurteilt oder in den Verfahren kam es noch zu keinem Urteil. Die Gerichte blicken auf das Urteil am Bayerischen Obersten Landesgericht in Bamberg. Bei dieser Revisionsverhandlung geht es deshalb um eine Art Grundsatzurteil.

Das Bayerische Oberste Landesgericht in Bamberg hat einen Sitzungstag für das Revisionsverfahren angesetzt. Möglich ist dabei eine Aufhebung des Kitzinger Urteils gegen Bruder Sauer, eine Aufhebung und Zurückweisung an das Kitzinger Gericht oder eine Bestätigung des Urteils. Möglich ist aber auch, dass ein weiterer Verkündungstermin anberaumt und damit eine Entscheidung verschoben wird.

Mönch aus Münsterschwarzach schützt Asylbewerber

Bruder Abraham Sauer nahm 2020 einen abgelehnten 25-jährigen Asylbewerber ins Kirchenasyl auf. Der aus dem Gazastreifen stammende Mann wurde in der EU erstmals in Rumänien registriert und sollte dorthin wieder abgeschoben werden. Der Benediktiner gab ihm Unterkunft in der Abtei und meldete dies den Behörden. Seit 2014 finden immer wieder Asylbewerber Aufnahme in der Münsterschwarzacher Abtei. Für seine Arbeit erhielt das Kloster auch den Integrationspreis des Landkreises Kitzingen.

Auch die Äbtissin des Benediktiner-Konvents Maria Frieden, Mechthild Thürmer, wurde für ihre Flüchtlingsarbeit im vergangenen Jahr geehrt. Auch gegen sie laufen Strafverfahren wegen der Gewährung von Kirchenasyl. Rund 30 Menschen hat sie nach eigenen Angaben im Laufe der Jahre vor Abschiebung bewahrt. Sie habe es im Sinne der Menschlichkeit tun müssen, erklärte sie. Der Ordensfrau wird Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt vorgeworfen. Ihr Prozess steht noch aus.

Kirchenasyl: Mehrere Fälle in Bayern vor Gericht

Kurz nach Bruder Abraham Sauer erhielt in Würzburg Schwester Juliana Seelmann der Oberzeller Franziskanerinnen wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt eine Verwarnung mit Strafvorbehalt. Das bedeutet, dass die Strafe nicht verhängt wird, wenn die Ordensfrau in der Bewährungszeit straffrei bleibt. Auch hier ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Ebenfalls eine Verwarnung mit Strafvorbehalt sprach das Amtsgericht Bayreuth im November gegen Pastor Stefan Schörk von der evangelisch-methodistischen Kirche aus. Im September 2019 stellte das Amtsgericht in Sonthofen ein Verfahren gegen den evangelischen Pfarrer von Immenstadt, Ulrich Gampert, wegen geringer Schuld gegen eine Geldbuße ein.

Sowohl die katholischen Bischöfe in Bayern als auch der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hatten immer wieder ihre Solidarität mit den Betroffenen erklärt.

Die Härtefall-Klausel

2015 wurde zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Vertretenden der katholischen und evangelischen Kirche eine Vereinbarung getroffen, dass in begründeten Ausnahmefällen eine Einzelfallprüfung im Rahmen des rechtlich Möglichen stattfindet. Diejenigen, die Kirchenasyl gewähren, müssen dazu ein Dossier einreichen.

"Daher kann allein eine anstehende Überstellung in einen anderen Dublin-Staat keine Gewährung von Kirchenasyl begründen, vielmehr muss eine darüberhinausgehende unzumutbare Härte im Einzelfall dargelegt werden (Kirchenasyl nur als Ultima Ratio)." Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Weiter heißt es: "Auch stellt das Kirchenasyl kein eigenes Rechtsinstitut dar, sondern wird als Ausdruck einer christlich-humanitären Tradition respektiert. Ein unverhältnismäßiger Gebrauch gefährde diese Tradition."

Der Härtefall-Antrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist die letzte Möglichkeit, um einen Aufenthaltstitel in Deutschland zu erhalten. Stellt die Behörde in Nürnberg keine besondere Härte im Falle des Flüchtlings fest, muss der in der Regel abgelehnte Asylbewerber das Kirchenasyl innerhalb von drei Tagen verlassen.