Kirchenasyl für Flüchtling: Pastor in Bayreuth verurteilt

Weil er einem Flüchtling Kirchenasyl gewährte, musste sich Pastor Stefan Schörk aus Pegnitz vor Gericht verantworten. Beim Prozess am zuständigen Amtsgericht Bayreuth sah die Richterin in der Gewährung des Kirchenasyls eine rechtswidrige Tat. Wenn der Staat kein Asyl gewähre, dann müsse das jeder akzeptieren, so die Richterin. Sie hat daher wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt eine Verwarnung unter Strafvorbehalt ausgesprochen.

Pastor könnte mit Straferlass davon kommen

Das heißt: Dem Pastor würde, sobald das Urteil rechtskräftig ist, eine Bewährungszeit von zwei Jahren auferlegt. Passiert in diesen zwei Jahren keine neue Straftat, dann wird die Strafe erlassen, und es gibt auch keine Eintragung im Bundeszentralregister. Allerdings muss der Pastor Schörk eine Geldauflage in Höhe von 1.500 Euro zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte das Doppelte gefordert.

Geistlicher von Schuldspruch "enttäuscht"

Er sei enttäuscht über das Urteil und müsse das erst einmal setzen lassen, so Pastor Stefan Schörk direkt nach dem Urteilsspruch. Er sehe nichts Schuldhaftes in seinem Handeln, er habe nach seiner Christenpflicht agiert. Und er sei sich sicher gewesen, nicht gesetzeswidrig zu handeln. Er habe in den vergangenen Jahren immer wieder Kirchenasylgesuche begleitet, abgewogen, welche Fälle wirklich die Hilfe seiner Gemeinde gebraucht hätten. Und auch immer wieder Menschen abgewiesen.

"Wenn ich einem Menschen in die Augen schaue, der mir von seinem Leid erzählt, dann muss ich handeln. Das ist mein Glaube, den ich zu leben versuche. Ich predige jeden Sonntag von Feindes- und Nächstenliebe, da müssen sich meine Worte auch in meinen Taten zeigen." Pastor Stefan Schörk

Kirchenasyl solle nicht kriminalisiert werden

In diesem Falle sei nach Ansicht des Pastors und seines Kirchenvorstandes Handlungsbedarf gewesen. Der junge Iraner sollte "mitten in der Corona-Zeit von Mutter und Schwester getrennt und nach Griechenland abgeschoben werden." Seit 1.600 Jahren gebe es Kirchenasyl, es sollte nicht kriminalisiert werden, so der Pastor vor Gericht. "Mir tut es leid für alle, die deutschlandweit Kirchenasyl geben, das hat eine Signalwirkung für alle Pfarrer und Pfarrerinnen, Ordensbrüder und Schwestern, Pastoren und Pastorinnen."

Anwalt von Pastor will gegen Urteil vorgehen

Das Urteil ist "exotisch", sagte Rechtsanwalt Michael Brenner, der Schröck vor Gericht verteidigte. Er deutete bereits an, Rechtsmittel einlegen zu wollen. Zumal es derzeit mehrere Prozesse zum Thema Kirchenasyl am Bayerischen Oberlandesgericht gebe. Dabei gehe es auch generell um die Strafbarkeit von Kirchenasyl. Das Urteil ist zudem noch nicht rechtskräftig. Stefan Schörk ist in Oberfranken für die Gemeinden der evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) in Pegnitz und Bayreuth zuständig.