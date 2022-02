Kirchenasyl: Freispruch für Benediktinermönch bestätigt

Dieses Urteil könnte Signalwirkung für ganz Deutschland haben: Das Bayerische Oberste Landesgericht in Bamberg hat den Freispruch für den Benediktiner Abraham Sauer aus dem Kloster Münsterschwarzach in Unterfranken bestätigt. Ein entsprechendes Urteil hatte das Landgericht Kitzingen im vergangenen April gefällt. Der Mönch war wegen "Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt" angeklagt gewesen, weil er einem Mann aus Gaza Kirchenasyl gewährt hatte.

Benediktiner wurde in erster Instanz freigesprochen

Der Münsterschwarzacher Benediktiner Abraham Sauer hatte in seinem Kloster einen abgelehnten Asylbewerber aus dem Gaza-Streifen aufgenommen, dem die Abschiebung nach Rumänien gedroht hätte. In erster Instanz erkannte das Amtsgericht Kitzingen in seinem Handeln zwar eine Straftat, sah ihn aber durch einen Gewissenskonflikt entschuldigt und sprach ihn in erster Instanz frei.

Die Staatsanwaltschaft legte daraufhin Revision ein, weshalb es nun zum Prozess vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht gekommen war. Bruder Abraham Sauer konnte wegen eines positiven Corona-Tests nicht persönlich an der Verhandlung teilnehmen. Das Gericht verwarf nun die Revision, gegen die nun auch keine Rechtsmittel mehr eingelegt werden können.

Ordensmann habe sich an Vereinbarung mit dem Staat gehalten

Das Bayerische Oberste Landesgericht in Bamberg bestätigte zwar die Entscheidung der ersten Instanz im Ergebnis, nicht aber in der Begründung. Entscheidend sei vielmehr gewesen, dass der Ordensmann sich strikt an die Vereinbarung zwischen Staat und Kirchen zum Umgang mit Kirchenasyl von 2015 gehalten habe. Außerdem gebe es keine Pflicht für die Aufnehmenden, ein Kirchenasyl aktiv zu beenden, selbst wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die erneute Prüfung des Falls ablehnend beschieden habe.

Kirchenasyl ist kein eigenes Rechtsinstitut, sondern nur Ausdruck einer christlich-humanitären Tradition. Die Kirchen nehmen Härtefälle auf, von denen sie überzeugt sind, dass in begründeten Ausnahmefällen eine zusätzliche Einzelfallprüfung im Rahmen des rechtlich Möglichen stattfinden muss. Diejenigen, die Kirchenasyl gewähren, müssen dazu ein Dossier einreichen. 2015 wurde zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Vertretenden der katholischen und evangelischen Kirche demnach eine Vereinbarung getroffen, dass in begründeten Ausnahmefällen eine Einzelfallprüfung im Rahmen des rechtlich Möglichen stattfindet.

Entscheidung hat Auswirkungen auf ganz Deutschland

Dass zum ersten Mal ein Gericht letztinstanzlich über das Kirchenasyl entschieden hat, könnte Auswirkungen auf zukünftige Gerichtsverfahren haben. Beispielsweise laufen gegen die evangelische Pfarrerin Stephanie Höhner von der Himmelfahrtskirche in München-Sendling mehrere Ermittlungsverfahren. Das Bayerische Innenministerium teilte auf BR-Anfrage mit, dass allein im vergangenen Jahr 43 neue Ermittlungsverfahren gegen Kirchenangehörige wegen der Gewährung von Kirchenasyl eingeleitet wurden.

Der Anwalt von Abraham Sauer, Franz Bethäuser, sagte nach dem Urteil, es werde nun leichter, Ordensleute, die Kirchenasyl gewährten, vor Strafverfolgung zu bewahren. Er vertritt in einem ähnlich gelagerten Verfahren die Franziskaner-Äbtissin Mechthild Thürmer, die die Revisionsverhandlung im Gerichtssaal mitverfolgte. Ähnliche Verfahren waren mit Blick auf die Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts bisher ausgesetzt worden.