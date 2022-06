Kirchenasyl: Berufungsprozess gegen Ordensschwester steht an

Mehr als ein Jahr nach der Verurteilung der Ordensschwester Juliana Seelmann wegen der Gewährung von Kirchenasyl beginnt am 14. Juli die Berufungsverhandlung. Sowohl die Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft hatten gegen das Urteil des Amtsgerichts Würzburg vom Juni 2021 Rechtsmittel eingelegt – nun wird der Fall vor dem Landgericht neu aufgerollt. Das teilte ein Gerichtssprecher der dpa mit. Demnach ist nur ein Verhandlungstag angesetzt. Womöglich fällt gleich ein Urteil. Gegen diese Entscheidung wäre Revision zum Bayerischen Obersten Landesgericht möglich.

Gericht erteilte Ordensschwester Verwarnung mit Strafvorbehalt

Das Amtsgericht hatte gegen die 39-jährige Ordensschwester eine sogenannte Verwarnung mit Strafvorbehalt ausgesprochen. Als Auflage soll Seelmann 500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Sollte sie in den nächsten zwei Jahren weiteres Kirchenasyl gewähren oder eine andere Straftat begehen, drohen ihr zusätzliche 600 Euro Geldstrafe und ein neues Strafverfahren – so das Urteil. Die Anklage will statt einer Verwarnung eine höhere Strafe erreichen, etwa eine Geldstrafe. Die Verteidigung ziele auf einen Freispruch, wie der Anwalt der Angeklagten sagte.

Ordensschwester gewährte zwei Geflüchteten Kirchenasyl

Schwester Juliana Seelmann ist in der Gemeinschaftsunterkunft Würzburg als Krankenschwester tätig. Dabei wurde sie immer wieder mit ausländischen Frauen konfrontiert, denen ein hartes Schicksal drohte, wenn sie abgeschoben wurden. In besonders schweren Fällen schützte sie dann gemeinsam mit ihren Mitschwestern der franziskanischen Ordensgemeinschaft die betroffenen Frauen durch Kirchenasyl.

Die Menschenrechtsbeauftragte des Klosters Oberzell bei Würzburg hatte im angeklagten Fall zwei geflüchteten Frauen Kirchenasyl gewährt, um sie nach eigenen Angaben vor Zwangsprostitution und Menschenhandel zu bewahren. Weil sie einen Strafbefehl nicht akzeptierte und Einspruch einlegte, kam es zum Prozess. Die Ordensschwester berief sich vor dem Amtsgericht auf ihr Gewissen und ihren Glauben. Die Verwarnung mit Strafvorbehalt bezieht sich nur auf einen der beiden vorgeworfenen Fälle. Der andere Fall war auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen offener Fragen vorläufig eingestellt worden.

Friedenspreis für Engagement

Für ihr Engagement war Schwester Juliana Seelmann im Oktober 2021 der Würzburger Friedenspreis verliehen worden. Das Komitee zeichnete die Ordensfrau für ihr langjähriges, hartnäckiges und beispielhaftes Engagement für geflüchtete Menschen aus. Das Urteil sah das Komitee "als politisch gewollten Versuch, geflüchtete Menschen in großer Not und ihre engagierten Helfer zu kriminalisieren und abzuschrecken". Das Instrument des Kirchenasyls sei ein wichtiges Hilfsmittel, um in Einzelfällen übergroße Härten abzumildern, Menschenwürde zu schützen und rechtsstaatliche Verfahren weiter zu entwickeln.

Freispruch eines Mönchs bei ähnlichem Fall

Bei einem ähnlichen Fall hatte das Bayerische Oberste Landesgericht in Bamberg im Februar den Freispruch eines Mönchs der Benediktinerabtei Münsterschwarzach (Landkreis Kitzingen) bestätigt. Angeklagt war der Benediktiner-Bruder Abraham Sauer wegen "Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt". Er hatte 2020 einen Geflüchteten aus dem Gazastreifen aufgenommen und vor der Abschiebung bewahrt.

Kirchenasyl ist kein eigenes Rechtsinstitut, sondern nur Ausdruck einer christlich-humanitären Tradition. Die Kirchen nehmen Härtefälle auf, von denen sie überzeugt sind, dass in begründeten Ausnahmefällen eine zusätzliche Einzelfallprüfung im Rahmen des rechtlich Möglichen stattfinden muss. Diejenigen, die Kirchenasyl gewähren, müssen dazu ein Dossier einreichen. 2015 wurde zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Vertretenden der katholischen und evangelischen Kirche demnach eine Vereinbarung getroffen, dass in begründeten Ausnahmefällen eine Einzelfallprüfung im Rahmen des rechtlich Möglichen stattfindet.

