Kirchenasyl: Benediktinermönch steht vor Gericht

Mit Spannung wird am Freitag ein Urteil zum Thema Kirchenasyl am Oberlandesgericht Bamberg erwartet: Angeklagt ist der Benediktiner-Bruder Abraham Sauer aus der unterfränkischen Abtei Münsterschwarzach wegen "Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt". Er hatte 2020 einen Geflüchteten aus dem Gazastreifen aufgenommen. Nach einem Freispruch in erster Instanz hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Die Erwartungen an das Urteil sind groß: Bayerische Flüchtlingsinitiativen hoffen darauf, dass der Mönch ein zweites Mal freigesprochen wird. Das hätte eine bundesweite Signalwirkung für den weiteren Umgang mit dem Thema Kirchenasyl.

Benediktiner kann nicht an Prozess teilnehmen

Wenn am Freitagvormittag am Oberlandesgericht Bamberg der Kirchenasyl-Prozess gegen Bruder Abraham Sauer beginnt, dann wird der Angeklagte nicht dabei sein: Der Benediktiner befindet sich in Quarantäne in der Abtei Münsterschwarzach in Unterfranken. Angeklagt ist er, weil er 2020 einem 25-jährigen Flüchtling aus Gaza Kirchenasyl gewährt hatte. Deswegen stand er schon im April 2021 in Kitzingen vor Gericht. Damals wurde er freigesprochen, mit der Begründung: Nach Artikel 4 des Grundgesetzes habe der Benediktiner sein Handeln auf seine Glaubens- und Gewissensgründe gestützt.

Stefan Reichel vom Verein Matteo hofft auf einen erneuten Freispruch. Der Verein hat bereits über 900 Kirchenasyle in Bayern eingerichtet: "Wir sind getrieben von unserem religiösen Gewissen. Wir sehen diese schweren, schweren Härtefälle, die uns vorgetragen werden, die sich an uns wenden, und wir können das nicht mit unserem Gewissen vereinbaren, dass wir diese Menschen wegschicken, wenn wir wissen: Ihnen droht Gewalt, Gefängnis, manchmal sogar der Tod", sagt Stefan Reichel.

Kann das Gewissen über dem Strafrecht stehen?

Von dem Urteil in Bamberg könnte nun eine Signalwirkung ausgehen. Kann das Gewissen über dem Strafrecht stehen? Im konkreten Fall geht es darum, wo der Flüchtling sein Asylverfahren durchlaufen muss. Denn nach dem "Dublin-Verfahren" ist dafür das Land zuständig, über das er in die EU eingereist ist. Demnach müsste der Flüchtling aus dem Gazastreifen nach Rumänien abgeschoben werden.

Auch die evangelische Himmelfahrtsgemeinde in München bietet aktuell vier Geflüchteten Schutz. Einer von ihnen ist Ali, der sich das Zimmer mit einem jungen Afghanen teilt. Ali ist 21 Jahre alt und kommt aus Syrien. Seit acht Monaten lebt er in der Kirchengemeinde, lernt Deutsch und hilft in der Kirchengemeinde mit. Ali, der in Wirklichkeit anders heißt, floh aus Syrien, vor dem bevorstehenden Militärdienst, über die Türkei, Rumänien nach Deutschland - ein Härtefall.

53 Menschen bei der evangelischen Kirche im Kirchenasyl

Auch gegen die evangelische Pfarrerin Stephanie Höhner von der Himmelfahrtskirche in München-Sendling laufen bereits Ermittlungsverfahren: "Meine Motivation ist, dass ich Christin bin und mich deswegen dazu verpflichtet fühle, aus meinem Glauben heraus, da zu helfen, wo ich helfen kann." Die evangelische Landeskirche weiß von 53 Menschen im Kirchenasyl in ihrem Bereich. Katholischerseits wird derzeit etwa 50 Menschen Schutz gewährt, so das Katholische Büro. Auf BR-Anfrage teilte das Bayerische Innenministerium mit, dass allein im vergangenen Jahr 43 Ermittlungsverfahren gegen Kirchenangehörige wegen der Gewährung von Kirchenasyl neu eingeleitet wurden.

Kirchenasyl: Die meisten Strafverfahren in Bayern

In keinem anderen Bundesland gab es zuletzt so viele Strafverfahren gegen Kirchenleute wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Einige wurden mit Rücksicht auf das Bamberger Urteil vorerst ausgesetzt. Nicht nur Pfarrerin Stephanie Höhner blickt daher gespannt auf die Urteilsverkündung in Bamberg.