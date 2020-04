Kirchen reagieren erfreut auf Aussicht auf Gottesdienste ab Mai

Auf die Aussicht, ab Mai möglicherweise wieder Gottesdienste feiern zu können, reagieren Max von Egidy, der stellvertretende evangelische Dekan, und Bernhard Schweßinger, der Pressesprecher des Bistums Würzburg, positiv. Davor müssten jedoch noch Fragen des Infektionsschutzes geklärt werden.

Gottesdienste unter den bestmöglichen Infektionsschutzmaßnahmen

Mit Blick auf die Äußerungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag sagte Max von Egidy, stellvertretender Dekan im Evangelisch-Lutherischen Dekanat Würzburg, dem BR: "Wir würden es auch noch ein bisschen länger aushalten, weil unsere Kirche lebendig ist und äußerst kreativ mit der Situation umgeht, aber wenn es in zwei Wochen tatsächlich eine Öffnung für Gottesdienste geben sollte, freut uns das natürlich sehr." Selbstverständlich müssten Gottesdienste dann unter bestmöglichen Infektionsschutzmaßnahmen stattfinden, so von Egidy. Der Dekan verweist auf das Treffen von Vertretern der Kirchen und Religionsgemeinschaften im Bundesinnenministerium am Freitag (17.04.20): "Wir warten jetzt darauf, was da an Regeln für die Ausgestaltung von Gottesdiensten herauskommt und daran halten wir uns dann auch", so von Egidy. Der Zuspruch bei Gottesdiensten im Internetstream sei mittlerweile vielfach größer als bei Kirchen-Gottesdiensten vor dem Shutdown. Gerade für ältere Menschen sei der Wegfall von Gottesdiensten jedoch ein großer Verlust. "Viele leiden da wirklich sehr". Enttäuscht reagiert der Dekan darauf, dass Kitas und Kindergärten in Bayern weiterhin nur Notbetreuung anbieten dürfen. "Hier hätte ich mir mehr gewünscht, denn gerade die Kinder in sozial schwachen Familien sind die Leidtragenden der Schließungen", so von Egidy.

Austeilen der Heiligen Kommunion stellt sich als Knackpunkt heraus

Auch für Bernhard Schweßinger von der Pressestelle des Bistums Würzburg sind die Aussichten auf Gottesdienste ab Mai eine gute Nachricht: "Wir begrüßen das sehr, dass Gottesdienste in absehbarer Zeit wieder möglich sein könnten", so Schweßinger. Auch er erhofft sich von den Beratungen der Kirchenvertreter in Berlin Antworten auf offene Fragen. "Offen ist zum Beispiel noch, wie unter den nötigen Schutzvorkehrungen die Heilige Kommunion im Gottesdienst ablaufen könnte. Auch die Begleitung von Sterbenden ist ein Thema, das uns umtreibt.“ Ein weiteres Thema ist für Schweßinger, unter welchen Bedingungen die anstehenden katholischen Wallfahrten möglich sein könnten.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!