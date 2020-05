Kirche schickt Seelsorge-Taskforce zu Corona-Patienten

Pfarrer Daniel Lerch gehen die Bilder aus Italien nicht mehr aus dem Kopf. "Aus Bergamo", sagt er, "von wo wir gehört haben, dass sich über 100 Priester infiziert haben und gestorben sind an Covid-19", erzählt er rückblickend. Vielfach seien sie ungeschützt zu Seelsorge-Einsätzen gegangen. "Da war mir klar, das darf uns nicht passieren."

Inzwischen gehört Pfarrer Lerch zur Corona-Taskforce des Erzbistums München und Freising. Um Sterbefälle bei Seelsorgern zu vermeiden, tragen alle Taskforce-Mitarbeiter eine umfangreiche Schutzausrüstung. Dazu gehören Mundschutz, Schutzbrille, Gummihandschuhe, Schürze und Schutzkleidung.

Team aus 40 Seelsorgenden, Pfarrern und Diakonen

40 Seelsorgerinnen und Seelsorger wurden intensiv auf ihren Einsatz vorbereitet, darunter sind Pfarrer, Pastoralreferenten, Diakone, Frauen wie Männer, Junge und Alte. Alle jedoch ohne Vorerkrankungen, sagt der Taskforce-Leiter Thomas Hagen. "Nach den ersten Gesprächen haben wir mit den Schulungen begonnen, das sind 80 Seiten, dann mit einem Test und dann kam die Beurteilung der persönlichen Gesundheitssituation und dann natürlich das An- und Ablegen der Schutzausrüstung."

Das Ablegen der Schutzausrüstung geschieht nach festen Regeln. Besonders wichtig: die ständige Desinfektion der Hände. Nicht nur in Italien hätten sich dabei schon viele Ärzte, Pfleger und auch Priester angesteckt, sagt Daniel Lerch. Angst habe er bei seinen Einsätzen jedoch nicht: "Bei mir ist sogar das Gegenteil der Fall, ich werde wirklich reich beschenkt, weil man eine ganz große Dankbarkeit erfährt, nicht nur von den Kranken, sondern auch von den Angehörigen."

Seelsorger haben Brückenfunktion

Bei Corona-Erkrankten ist Pfarrer Daniel Lerch oft in einer Brückenfunktion, denn meist hätten die Angehörigen kaum oder gar keine persönlichen Kontakte, sagt der Seelsorger: "Zum Beispiel hat mich eine Frau, deren Mann im Sterben lag, gebeten hinzugehen und ihr Hochzeitsbild mitzunehmen oder das Enkelkind hat für ihren Opa noch ein Bild gemalt, das ich dann auch mitnehmen konnte."

Oft ist dies der letzte Kontakt. Das Schockierende bei Corona-Erkrankten sei die Einsamkeit, die den Tod dieser Menschen begleite. Lerch, der auch Krankenhausseelsorger ist, sagt: "Das Schlimme ist für mich, dass ich dann gehe und weiß, dass ich die Menschen in ihre Einsamkeit entlassen muss und das macht es dann schon speziell und anders."

Rund um die Uhr erreichbar

Er will diese Einsamkeit durchbrechen, auch wenn es nur wenige Stunden sind. Dem Kranken zuhören, die Krankensalbung spenden, die anderen im Raum oder in der Wohnung einbeziehen. Der Kranke soll sich an die Hand genommen fühlen, auch wenn Berührungen nicht mehr möglich sind.

Die Taskforce ist in Notfällen rund um die Uhr erreichbar: per Telefon und auch per E-Mail. (0151/42 40 25 12; E-Mail: einsatzgruppeseelsorge@eomuc.de).