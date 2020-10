Kirche in Poing erhält weltweit anerkannten Architekturpreis

Seit dem Jahr 2018 hat Poing im Landkreis Ebersberg einen Blickfang in der Ortsmitte. Prominent an der Hauptstraße erhebt sich ein äußerst ungewöhnliches Gebäude: eine niedrige Basis aus Stein, darauf ein riesiges, weiß gekacheltes, mehrfach gefaltetes Dach. Allein das Kreuz auf der höchsten Spitze macht deutlich, dass man vor einer Kirche steht.

Für dieses Gebäude, die katholische Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer, hat das Münchner Architektenbüro "meck architekten" jetzt einen weltweit renommierten Architekturpreis für Kirchenbauten gewonnen, den "International Prize for Sacred Architecture Fondazione Frate Sole". Unter 113 Einreichungen aus 33 Ländern hat sich die Poinger Kirche als Sieger durchgesetzt.

Kirche in Poing: ein Dach wie gefaltetes Papier

Von außen weckt das gefaltete Dach aus weißen Keramik-Kacheln viele Assoziationen. Manche Menschen fühlen sich an ein überdimensioniertes Stück Origami erinnert, also an japanische Papierfaltkunst – und sind damit gar nicht so weit weg von der ersten Idee der Architekten Andreas Meck und Axel Frühauf. Sie hatten "Himmel und Hölle" gefaltet, das alte Kinderfingerspiel, das sich leicht aus einem quadratischen Papier falten lässt.

Das Ergebnis hat vier Spitzen, lässt sich über vier Finger stülpen und dann in zwei Richtungen öffnen. Innen sind die Felder bemalt: Blau für den Himmel , Rot für die Hölle. So lässt sich mit einem Griff weissagen, ob das Gegenüber in den Himmel oder in die Hölle kommen wird – als Spiel wohlgemerkt.