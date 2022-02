Kirche in der Krise - ein Stimmungsbild von der Basis

Das Ärzteehepaar Brigitte und Christian Pfeiffer sowie Lehrer Konrad Wieland lassen es sich nicht nehmen, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen und sich in ihrer Pfarrgemeinde in Neukirchen am Inn im Landkreis Passau zu engagieren. Als Pfarrgemeinderäte, Lektoren oder Musiker. Ganz einfach sei es derzeit allerdings nicht, praktizierender Christ zu sein, lassen sie durchblicken.

Ständig im Rechtfertigungsmodus

Man sei oft in der Defensive, müsse sich für die Missbrauchsfälle rechtfertigen, die man ja selber furchtbar finde, sagt Brigitte Pfeiffer. Im Rechtfertigungsmodus sieht sich auch Konrad Wieland des Öfteren: "Daheim fragen mich sogar meine Söhne, warum ich bei dem 'Verein' immer noch mitmache."

Aber die Antwort ist klar: Ja, er werde weiter mitmachen. Die Sonntagsmesse sei für ihn der wöchentliche Ruhepunkt, die Kirche eine gute Gemeinschaft.

"Kirche ist viel mehr"

Die Aufbereitung der Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche sehen die drei äußerst kritisch: Dass eine Einrichtung, die selber moralische Standards setze, hier blockiere oder behindere, sei dramatisch. Und doch sei es falsch, Kirche nur darauf zu reduzieren.

Christian Pfeiffer sagt: "Es muss sich was ändern, keine Frage. Aber Kirche ist viel mehr." Seine Frau Brigitte ergänzt: "Die machen die Arbeit, die sonst niemand macht." Kindergärten, Behindertenarbeit, Beratungsstellen - wenn das und alles andere wegbreche, weil alle austreten, gäbe es ein riesiges soziales und auch geistliches Loch.

Pfarrer sorgt sich um Zukunft

Hans Gartenmeier, Pfarrer im Ruhestand, gilt als Mann klarer Worte. Der Zustand seiner Kirche sei "katastrophal", der Umgang mit Missbrauch ein einziges Desaster. "Vertuschung und nix wissen wollen" hätten den Skandal geprägt, Aufarbeitung sei nur scheibchenweise erfolgt.

Gibt es eine Zukunft? "Wird schwierig", fürchtet der 69-Jährige. Die Jugend breche komplett weg, Reformbemühungen blieben im Ansatz stecken. Gartenmeier: "Was wäre denn, wenn Kardinal Marx nicht nur fordert, den Pflichtzölibat aufzuheben, sondern zum Papst hingeht und sagt, dass er zehn verheiratete Männer zu Priestern und zehn Frauen zu Diakoninnen geweiht hat. Das wäre mal ein Zeichen."

Kirchenaustritt trotzdem "kein Thema"

Und was sollen die Gläubigen tun? Aus der Kirche austreten? Für die engagierten Christen der Pfarrgemeinde Neukirchen am Inn ist das kein Thema. Christian Pfeiffer beteuert: "Kirche und Glaube sind ein Teil von mir. Ich sehe keinen Grund, da was zu ändern. Ich sehe eher noch Potenzial." Andrea Schweer von der Reformbewegung Maria 2.0 sieht es ähnlich: "Auch ich habe über Austritt nachgedacht. Aber: Wenn man etwas ändern oder modernisieren will, dann macht man das am besten von innen."

Und ändern muss sich etwas, bekräftigt auch Konrad Wieland. Die Kirche müsse endlich "mit diesem Popanz" aufhören und dürfe nicht mehr die große Show abziehen. Sie müsse rausgehen zu den Menschen. Und: Die Kirche müsse ehrlicher werden.