Kirche in Altenmünster wird entweiht

Die Kirche, in der einst der spätere Märtyrer Liborius Wagner wirkte, wird entweiht. Die Profanierung der Pilgerhof-Kirche in Altenmünster, einem Ortsteil von Stadtlauringen im Landkreis Schweinfurt, wird am Sonntag im Rahmen einer letzten heiligen Messe vorgenommen. Das Bistum Würzburg wird das Anwesen verkaufen.

Übernachtungsmöglichkeiten für Pilger

Der sanierungsbedürftige Pilgerhof mit seinen 15 Zimmern ist bereits im Mai geschlossen worden. Die Anlage bot Übernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten für Pilger, war aber auch Veranstaltungsort für Fortbildungen und Tagungen. Nach der Entweihung der Scheunenkirche soll das gesamte Anwesen verkauft werden. Im Auftrag von Bischof Dr. Franz Jung wird Domkapitular Christoph Warmuth die Profanierung der Pilgerhofkirche Seliger Liborius Wagner vornehmen. Nach der Messfeier werden das Allerheiligste und die Figur des seligen Liborius in einer Prozession in die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt übertragen. Das Reliquiengrab des Seligen im Altar wird aufgebrochen, damit ist der Altar "entweiht".

"Eine solche liturgische Feier ist grundsätzlich mit Trauer verbunden, da wir ein Gotteshaus seinem geweihten Zweck entziehen. (..) Die Feier soll ein Zeichen der Dankbarkeit für die Gebete und Gottesdienste in der Pilgerhofkirche sein (…) und ebenso als eine Bekräftigung, dass das Gedächtnis des seligen Märtyrerpriesters an seinem Wirkungsort Altenmünster weiter gepflegt wird." Eugen Daigeler, Pfarrer der Pfarreiengemeischaft „Liborius Wagner Markt Stadtlauringen“

Priester bekräftigte Glauben trotz Folter

Liborius Wagner war von 1626 bis 1631 Pfarrer in Altenmünster. Der protestantische Priester war zum katholischen Glauben konvertiert. Während des Dreißigjährigen Krieges nahmen ihn schwedische Soldaten gefangen. Wagner starb nach fünf Tagen Folter, in denen er wiederholt seinen katholischen Glauben bekundete. Der Märtyrer wurde 1974 seliggesprochen.

Entweihte Kirchen in Unterfranken

Folgende Kirchen wurden bisher im Bistum Würzburg profaniert: 2008: in Eichelsdorf die Hauskirche der Erlöserschwestern; 2008: in Lebenhan die Kirche "Sankt Kilian"; 2009: in Sailauf die Auferstehungskirche; 2010: in Himmelstadt die Kirche "Sankt Jakobus der Ältere und selige Immina"; 2012: in Waigolshausen die Kirche "Sankt Jakobus der Ältere"; 2013: in Oberwildflecken die Kirche "Sankt Kilian und Sankt Jakobus der Ältere". In Oberwildflecken und Waigolshausen wurden an gleicher Stelle neue, kleinere Kirchen gebaut. In Sailauf und Himmelstadt gab es ältere, kleinere Kirchen, die wieder genutzt werden. In Lebenhan und Eichelsdorf wurden die Kirchen aufgelöst. Auch Kapellen wurden profaniert, über ihre Zahl konnte das Bistum Würzburg keine Angaben machen.