Kirche goes Christopher Street Day: Priester bei Parade dabei

Tausende demonstrieren gegen die Diskriminierung queerer Menschen. Das ist der Christopher Street Day. Lesbische, schwule, bisexuelle und trans* Menschen fühlen sich nicht nur vor dem Gesetz und in der Gesellschaft diskriminiert, sondern auch in der katholischen Kirche.

"Ganz krasse Ausgrenzung von Seiten der Kirche"

"Solange Kirche Gleichberechtigung nicht lebt, solange Homosexuelle nicht Pfarrer werden dürfen, solange es wirklich ganz krasse Ausgrenzung von Seiten der Kirche gibt, werden die Menschen so beeinflusst, dass die das für normal halten", sagt Katrin Richthofer von der Initiative Maria 2.0.

Die Kirche müsste sich aus ihrer Sicht klar dazu positionieren und hervorheben, dass es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern und zwischen den sexuellen Orientierungen gebe. "Solange sie das nicht hinkriegen, werden sich Leute da auch auf die katholische Kirche berufen", ist Richthofer überzeugt.

Christen beim Christopher Street Day in München dabei

Mit der Startnummer 43 laufen christliche Gruppen gemeinsam bei der PolitParade am Christopher Street Day in München auf. Mit dabei Pfarrer Wolfgang Rothe.

"Ich werde im Römerkragen mitlaufen, dass ich ganz eindeutig als katholischer Priester zu identifizieren bin, weil ich mich als solcher nicht verstecken möchte." Pfarrer Wolfgang Rothe

Katholischer Priester läuft Seite an Seite mit Drag Queens

Rothe möchte ein Zeichen setzen. Seiner Meinung nach hätte die katholische Kirche "einiges an Abbitte zu leisten" gegenüber queeren Menschen. Deswegen möchte er am CSD auch als Priester erkennbar sein, "wie ich es sonst ja auch bin".

Ein katholischer Priester läuft im Kollarhemd Seite an Seite mit Drag Queens, Regenbogenfamilien und Fetischgruppen durch die Münchner Innenstadt. Was wohl der Papst dazu sagen würde? Vielleicht – wie vor einigen Jahren: "Wer bin ich, ihn zu verurteilen?"

Kardinal Marx feierte Gottesdienst mit queerer Gemeinde

Es kommt Bewegung in die katholische Kirche: Kardinal Marx feierte in diesem Jahr erstmals einen Gottesdienst mit und für die queere Gemeinde in München. Die meisten dort sind schwule Männer, die sich vor 20 Jahren zusammengefunden hätten, weil sie sich selbst in der Kirche eine Heimat schaffen wollten, erzählt Initiator Gerhard Wachinger.

Normalerweise kämen rund 40 Besucher zu den Gottesdiensten der queeren Gemeinde. "Aber als Kardinal Marx da war, waren es mehr als 200. Das war schon echt ein Erfolg für uns alle - für den Kardinal und für uns."

Polizeischutz für Segnungsgottesdienst für queere Paare

Eine andere Initiative: Maria 2.0 feierte letztes Jahr gemeinsam mit Pfarrer Wolfgang Rothe einen Segnungsgottesdienst, der sich besonders an queere Paare richtete. "Wir haben einen "Liebe gewinnt"-Gottesdienst organisiert. Da wurde uns klar, wie krass wichtig das Thema echt noch ist", sagt Katrin Richthofer.

"Ich habe immer gedacht, die Gleichberechtigung von Homosexuellen, da sind wir ja eigentlich schon. Und dann organisiert man so einen Gottesdienst und bekommt plötzlich Drohanrufe, Drohmails ..." Katrin Richthofer von Maria 2.0

Schlussendlich forderte die Initiative Polizeischutz für die Messe an, erzählt Richthofer: "Da wurde mir klar, dass wir definitiv noch nicht an einem Punkt sind, wo Gleichberechtigung zwischen LGBTQI herrscht."

#OutInChruch: Kirchliche Angestellte outen sich

Gleichberechtigung herrscht auch im kirchlichen Arbeitsrecht noch nicht, denn Menschen, deren gleichgeschlechtliche Beziehung bekannt wird, kann wegen fehlender Loyalität gekündigt werden. Bei der Aktion #OutInChruch hatten im Januar mehr als hundert kirchliche Angestellte ihr Coming-out.

Michael Brinkschröder ist einer dieser Menschen. Er erzählt, warum die Teilnahme am CSD in diesem Jahr besonders ist: "Es geht natürlich auch darum, darauf nochmal aufmerksam zu machen, dass wir nochmal dafür einstehen und sichtbar sein wollen, dass es wirklich auch Änderungen gibt im Arbeitsrecht bei uns."

Bischofskonferenz will kirchliches Arbeitsrecht reformieren

Die Aktion #OutInChruch hat Erfolg – die Bischofskonferenz hat einen ersten Entwurf für ein reformiertes Arbeitsrecht vorgelegt. Demnach soll das Privatleben und das Beziehungsleben keine Rolle mehr spielen als Kündigungsgrund. Und die Reform ginge noch darüber hinaus, sagt Brinkschröder. "Die Kirche spricht sich für eine Kultur der Diversity aus und will das auch leben und umsetzen, also die Signale sind jetzt sehr optimistisch.

Pläne für Regenbogenpastoral im Erzbistum München und Freising

Optimistisch stimmen Michael Brinkschröder auch die Pläne des Erzbistums München und Freising für eine Regenbogenpastoral. Ab September will die Kirche dafür eine halbe Stelle schaffen. Michael Brinkschröder hofft, dass es im nächsten Jahr vielleicht sogar einen gemeinsamen Stand des Erzbistums und der queeren katholischen Gruppen auf dem CSD geben könnte.

Für die Demonstration am Samstag hofft er vor allem auf die Unterstützung aller Gläubigen: "Wir sind Nummer 43 in der Reihenfolge und würden uns sehr freuen, wenn da auch noch weitere Leute mitgehen würden."