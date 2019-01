Kirche: Für 40 Prozent der Katholiken ist Austritt denkbar

Wer denkt darüber nach, aus der Kirche auszutreten? Das war die Kernfrage der repräsentativen Studie, die katholische Kirchenmitglieder in ganz Deutschland und im Speziellen fürs Erzbistum München-Freising in den Blick genommen hat. Über die Beraterfirma MDG hat das Sinus-Institut die Studie erstellt: Das Ergebnis: Im Schnitt spielen rund 40 Prozent zumindest mit dem Gedanken auszutreten - die Hälfte von diesen 40 Prozent, denkt sogar ernsthaft an einen Austritt.

Kirche für Taufe, Hochzeit oder Beerdigung

Für die anderen 60 Prozent kommt ein Kirchenaustritt nicht infrage. Nimmt man nur die unter 65-jährigen Kirchenmitglieder, kann sich die Hälfte vorstellen auszutreten, egal ob 30, 40 oder 50 Jahre alt. Wer bei der Kirche bleiben will, nennt neben dem Glauben vor allem folgende Motive: Familientradition und Service, weil man einen Pfarrer für Taufe, Hochzeit oder Beerdigung braucht.

Ist katholische Kirche noch moralischer Kompass?

Auch das soziale Engagement der Kirchen überzeugt viele. Dagegen sind die katholische Kirche und ihre Einrichtungen für die Wenigsten noch moralischer Kompass oder Anlaufstelle bei privaten Problemen. Die Studie sieht keinen großen Unterschied zwischen Oberbayern und ganz Deutschland.

Was die Kirchenbindung und den Gedanken an einen Austritt angeht, sind sich Katholiken aus Berlin, Köln oder München ziemlich ähnlich.