Kirche als Dienstleister: Zur Taufe auf den Berggipfel

Immer mehr Menschen wenden sich von der Kirche ab. Doch das Bedürfnis nach Segen bleibt. Bei schönen Ereignissen, bei Taufen oder Trauungen. Auch in traurigen Lebensphasen wie einer Fehlgeburt oder bei Trennungen wünschen sich viele seelischen Beistand.

Hier setzt die "Segen.Servicestelle" der evangelischen Kirche an. Sie unterstützt Menschen, persönlich bedeutsame Ereignisse in einem besonderen Rahmen und mit Gottes Segen zu zelebrieren. Zu den schönsten Segensfeiern zählt die Tauffeier auf dem Berg.

Kirche muss mehr auf die Menschen zugehen

"Wenn die Menschen gerne in den Bergen unterwegs sind, dann muss Kirche eben auch dorthin gehen", meint Irene Konrad. Die Pfarrerin betreut eine evangelisch-lutherische Gemeinde in Garmisch-Partenkirchen. Weil das Wettersteingebirge viele Einheimische und Touristen anzieht, feiern die Kirchengemeinden schon seit vielen Jahren Andachten und Gottesdienste auf den Bergstationen.

Irene Konrad ist es gewohnt, auch außerhalb ihres Kirchengebäudes auf Menschen zuzugehen - etwa am Wochenende bei Wanderungen. Dass immer weniger Menschen die Kirchengebäude zum Gottesdienst aufsuchen, findet Irene Konrad zwar schade, aber dann müsse die Kirche eben neue Wege suchen, so die Pfarrerin.

Taufe auf 1.800 Metern Höhe

Den kleinen Jonas aus Farchant tauft die evangelische Pfarrerin auf dem Gipfel des Wank, auf knapp 1.800 Metern Höhe. Seine Eltern zählen zwar nicht zum Stammpublikum im Sonntagsgottesdienst, doch sie wünschen sich für ihren Sohn den Segen Gottes. Die Tauffeier soll etwas Besonderes sein. Deshalb hat Pfarrerin Konrad den Wank-Gipfel vorgeschlagen.

Für die Zufriedenheit der Familie strengt sich die 61-Jährige gerne an. Alles Wichtige für die kirchliche Zeremonie hat sie selbst von der Bergstation bis zur Festgemeinde auf die Wiese am Berggipfel des Wank getragen: Taufkrug, Taufschale, Kreuz, Wasser, Bibel, auch ihr schwarzes Gewand. Oben am Gipfel wird sie von Familie Reindl und ihren Gästen bereits erwartet - mit Gitarrenmusik, Brotzeitkorb und Picknickdecken.

Mutter Antonia Reindl findet: "So nah am Himmel kommen so viele Emotionen auf, das wäre in der Kirche unten gar nicht möglich". Auch Vater Stephan ist begeistert: "Die Kinder können rumturnen, die Stimmung ist locker, nicht so spießig wie im engen Korsett der Kirche."

Menschen wünschen sich weiterhin Segensrituale

"Wenn jemandem der Segen Gottes etwas bedeutet, dann bin ich auch bereit, seine Wünsche zu erfüllen", sagt Pfarrerin Irene Konrad. Kirchliche Familienfeste an besonderen Orten zu feiern, ist ein Angebot der "Segen.Servicestelle" der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Pfarrerin Konrad ist Teil des bayernweiten Netzwerks.

Das Team mit Büros in München und Nürnberg sieht sich als Dienstleister. Es berät Menschen, die Taufen, Trauungen und Zeremonien an besonderen Orten feiern wollen. Auf Wunsch werden auch Segensfeiern bei traurigen Ereignissen organisiert, die Abschied und Verlust bedeuten. Gottes Segen weiterzugeben, das ist das Ziel dieses Angebots der Evangelisch-Lutherischen Kirche.

"Segen.Servicestelle" will Wünsche ermöglichen

Die Kirche habe nach wie vor einiges zu bieten, meint Karsten Schaller, Leiter der "Segen.Servicestelle" in München: "Als evangelische Kirche wollen wir den Menschen in besonderen Lebensmomenten beistehen". Auch Jesus habe gefragt: "Was willst du, dass ich für dich tun soll?" ( Lk 19,41), so Schaller.

Kirche könne die aktuelle Krise nur überwinden, wenn die Menschen wieder mehr Positives in der Kirche erleben. Die Taufe des kleinen Jonas auf dem Gipfel des Wank bei Garmisch-Partenkirchen ist so ein solches Erlebnis. Pfarrerin Irene Konrad freut sich, dass Familie Reindl glücklich ist. Und sie hegt noch die kleine Hoffnung: dass der ein oder andere, der unter freiem Himmel mitgefeiert hat, auch mal wieder zu ihr in den Gottesdienst in die Kirche kommt.

Mehr über die Bergtaufe auf dem Wank sehen Sie in STATIONEN am Mittwoch, den 22. Juli um 19 Uhr im BR Fernsehen und in der BR Mediathek.