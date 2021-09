Kirchdorf und Patersdorf wählen neue Bürgermeister

Zwei niederbayerische Gemeinden wählen am Sonntag neben dem Bundestag auch jeweils einen neuen Bürgermeister: Kirchdorf im Landkreis Kelheim und Patersdorf im Kreis Regen.

Kirchdorf wählt nach Monaten ohne 1. Bürgermeister

In Kirchdorf stehen zwei Kandidaten zur Wahl: der aktuell stellvertretende Bürgermeister Simon Wachter von der CSU und Franz Huber von der Unabhängigen Wählergemeinschaft.

Der bei der letzten Kommunalwahl gewählte Alfred Schiller war vergangenes Jahr vom Dienst suspendiert worden. Das Verwaltungsgericht Regensburg verurteilte ihn wegen schwerer Dienstvergehen im Zusammenhang mit Ausschreibungen für den Kirchdorfer Dorfladen.

Seit Anfang dieses Jahres war die Gemeinde Kirchdorf mit etwa 1.000 Einwohnern ohne gewählten ersten Bürgermeister.

Wahl in der Bayerwald-Gemeinde Patersdorf

In Patersdorf im Bayerischen Wald treten zur Bürgermeisterwahl an: Adolf Muhr von der SPD und Christoph Hollmayr-Kroner vom Bürgerblock.

Die Neuwahl ist notwendig geworden, weil der vergangenes Jahr gewählte Günther Strenz nach gut einem Jahr Amtszeit zurückgetreten ist. In der kleinen Gemeinde im Bayerischen Wald leben gut 1.700 Menschen.

Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Patersdorf wird am Sonntagabend bekannt gegeben. Der neu gewählte Bürgermeister wird dann bereits am kommenden Mittwoch die Amtsgeschäfte in der Gemeinde übernehmen.