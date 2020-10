"Kippenjäger" kämpfen gegen Zigarettenstummel

"Unglaublich", sagt Karin Meixner-Nentwig, als sie mit einem alten OP-Besteck Zigarettenstummel vom Boden aufhebt. Am nächsten Baum auf dem Amberger Malteserplatz hängt ein öffentlicher Aschenbecher, doch nur wenige Meter entfernt haben Raucher auch gleich die Schachtel auf dem Boden mit entsorgt. Ein weggeworfener Stummel verseuche 40 Liter Grundwasser, sagt die ältere Dame. Vor einem Jahr hat sie deshalb die "Amberger Kippenjäger" gegründet und bisher schon gut 230.000 Kippen gesammelt.

Gifte aus Zigarettenstummeln landen in Grundwasser und Luft

Rund 1.000 Gifte enthalte laut Meixner-Nentwig ein gerauchter Zigarettenfilter, darunter Blei, Kadmium und Nikotin. Viele der Gifte würden in der Müllverbrennungsanlage in die Luft gejagt. Deshalb gehörten Kippen nicht in den Restmüll. Die Kippenjägerin fordert alle Raucher auf, mitzudenken und mitzuhelfen. In der Amberger Innenstadt hat sie mit ihrem Verein bereits 27 Aschenbecher an Bäumen angebracht. Dazu verteilt sie kleine Taschen-Aschenbecher, zum Beispiel in Schulen. In den kleinen Döschen können Raucher dann ihre Stummel privat sammeln und im nächstgelegenen öffentlichen Aschenbecher entsorgen.

Verein stellt aus recycelten Kippen Abfalltonnen her

Die Aschenbecher werden regelmäßig geleert und die Kippen in größeren Spezial-Tonnen im Rathaus gesammelt. Dazu hat der Verein auch an viele Unternehmen, Behörden und Restaurants Spezial-Behälter verteilt, in denen Stummel gesammelt werden. Diese kleinen und größeren Tonnen sind jeweils aus recycelten Kippen hergestellt. Die kleinen Taschen-Aschenbecher der Stadt Amberg zum Beispiel bestehen aus recycelten Zigarettenstummeln, Kaugummi-Resten und Abfällen aus dem Gelben Sack. Immer mehr Unternehmen machen mit und sammeln die Kippen separat vom Restmüll. Die Spezial-Behälter werden dann abgeholt und die Kippen recycelt. Nun sollen in der Altstadt von Amberg weitere öffentliche Aschenbecher dazu kommen, kündigt der Verein an.

Jugendliche rauchen weniger

Jede fünfte Person in Bayern hat sich im Jahr 2017 als Raucher bezeichnet, das geht aus Angaben des Landesamtes für Statistik hervor. 83 Prozent der Raucher konsumieren demnach regelmäßig Nikotin-Zigaretten. Bei Jugendlichen allerdings gehen die Zahlen deutlich zurück in den vergangenen Jahren, das zeigen die Zahlen des Bundes- und des bayerischen Gesundheitsministeriums. Demnach rauchten im Jahr 2009 gut 29 Prozent der 15- bis 29-Jährigen deutschlandweit. Im Jahr 2017 waren es nur mehr knapp 22 Prozent. Immer beliebter werde allerdings das Rauchen von Wasserpfeifen und E-Zigaretten.