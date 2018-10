Kippauflieger nicht abgesenkt - Lkw prallt gegen Brücke

Gegen 14.45 Uhr hatte der Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug Splitt im Baustellenbereich abgeladen und wollte anschließend seine Fahrt in Richtung Aschaffenburg fortsetzen, so die Polizei. Vermutlich vergaß er dabei den Kippauflieger wieder abzusenken und prallte mit so großer Wucht gegen eine Brücke, dass sein Fahrzeug auf die Seite stürzte.

Fahrer nur leicht verletzt

Der 52-jährige Lkw-Fahrer konnte das Führerhaus selbst verlassen. Er wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Am Sattelzug und dem Auflieger entstanden vermutlich wirtschaftliche Totalschäden, so die Polizei. Auch die Brücke wurde durch den Unfall beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf eine hohe fünfstellige Summe.