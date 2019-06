Kippa tragen? Auch auf dem Land sind Juden vorsichtig

Wie gefährlich ist es, als Jude in Deutschland mit der Kippa, der traditionellen Kopfbedeckung, herumzulaufen? Vor kurzem hat der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, vor Übergriffen auf Kippa-Träger gewarnt. Damit hat er auf Vorfälle in Berlin reagiert. Doch wie gefährlich ist die Situation weit weg von der Hauptstadt?

Den Shabbat mit der Familie feiern

"Unsere Kinder sollen ihren jüdischen Glauben von klein auf kennenlernen", erklärt Shifra, die ihren Nachnamen hier nicht nennen will. "Deswegen feiern wir den Shabbat als Familie ganz traditionell." Der Ruhetag beginnt am Freitagabend daheim bis zum Einbruch der Dunkelheit am Samstag. Damit auch die Mutter am Shabbat zur Ruhe kommt, kauft sie schon am Donnerstag ein, backt Brot. Gemeinsam besuchen sie dann den Gottesdienst in Augsburg oder München, genießen die Zeit als Familie, spielen, reden miteinander, konzentrieren sich auf das Wesentliche. Das Handy bleibt aus.

Judentum auf dem Dorf: Rückzug auf die Kleinfamilie

Wer sich heute wie Shifra als Jüdin oder Jude für das bayerische Landleben entscheidet, der stellt seinen Glauben weniger öffentlich dar als anderswo, sondern lebt seine religiöse Tradition eher in der Familie. Shifra lebt mit ihrem Mann Benjamin und ihren Kindern im Großraum München, in einem Dorf mit etwa 3.500 Einwohnern. In Bayern leben heute etwa 15.000 Jüdinnen und Juden. In der Metropole München prägt das Jüdische Gemeindezentrum am Jakobsplatz das Stadtbild mit, auch in der Provinz gibt es kleinere jüdische Gemeinden, zum Beispiel in Bamberg und Weiden, die aber weniger bekannt sind. In Shifras Dorf gibt es keine Gemeinde.

Der jüdische Gläubige in der Provinz: Der unbekannte Mensch

Shifra und ihr Mann Benjamin stellen sich im Interview nur mit ihrem hebräischen Namen vor, auch ihren Wohnort und Beruf halten sie geheim. Nicht einmal alle Nachbarn wissen, dass sie Juden sind. Sie haben als Familie den Konsens gefunden, ihren Glauben nicht demonstrativ zu zeigen. "Ich trage keine Kippa in der Öffentlichkeit, denn das könnte Diskussionen auslösen", meint Benjamin.

Freunden erzählen sie von ihrer Kultur, nicht aber Fremden. Verleugnen würden sie ihre Herkunft aber niemals. Wenn Shifra zum Beispiel im Mütterkreis am Spielplatz nach ihren Weihnachtsvorbereitungen gefragt wird, sagt sie offen, dass sie als Juden die Geburt Christi nicht feiern. Die Überraschung ist dann oft groß. "Viele reagieren ganz aufgeregt, und sagen: Du bist die erste Jüdin, der erste Jude, mit dem ich spreche!"

Oft fehlt es an Wissen, beispielsweise kennen die wenigsten die jüdischen Speisegesetze wie koscheres Fleisch.

"Manche denken, koscher ist eine Allergie. Deswegen sagen wir immer, wir sind Vegetarier, das passt dann zu 95 Prozent, wenn wir zum Essen eingeladen sind."

Seit tausend Jahren leben Juden in Bayern

Juden gehören in Bayern zur Minderheit, machen weniger als ein Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Persönliche Kontakte sind selten. Und: Wenn man dann schon mal einen persönlich kennenlernt, sieht man den einzelnen Gläubigen oft als Stellvertreter für das ganze jüdische Volk. Für viele Menschen in Bayern beginnt die Jüdische Geschichte erst mit der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten von 1933. Dabei leben schon seit rund 1.000 Jahren Juden in Bayern. Die ersten kamen als Händler aus dem Nahen Osten mit dem Schiff auf der Donau in bayerische Gebiete.

Gefahr der Verallgemeinerung: Der Einzelne als Prototyp

Shifra und Benjamin sind quasi Vertreter der dritten Generation nach der Shoah, der jüdischen Massenvernichtung der Juden im sogenannten Dritten Reich: Ihre Großeltern haben die Shoah überlebt. Die beiden wollen aber lieber nach vorne blicken, sich auf eine friedliche Zukunft freuen, anstatt ständig nach der Geschichte ihrer Vorfahren gefragt zu werden.

"Ich frage ja Katholiken und Protestanten auch nicht bei der ersten Begegnung, ob ihre Großeltern von der Roten Armee vergewaltigt wurden", entrüstet sich Shifra. Mit ihrer direkten Art zu kommunizieren hat sie bislang gute Erfahrungen gemacht. Sie möchte auf keinen Fall, dass sie oder ihre Kinder immer wieder für die Erinnerungskultur der Deutschen herhalten müssen.

Einfach dazugehören: Miteinander den Alltag leben

Ihre Kinder sollen auf jeden Fall ihren jüdischen Glauben positiv erleben. Das geht am besten über das Vorleben, das friedliche Miteinander in der Familie, auf dem Dorf, in der Schule, der Jüdischen Gemeinde in der Stadt.

"Wenn mein Sohn am Shabbat mal auf einen Kindergeburtstag eingeladen ist, dann darf er da natürlich hin."

Sie wollen als Familie so wenig wie möglich auffallen, selbstverständlich ihren Alltag leben, mit Job, Haushalt, Familie und Freunden. Besonders freuen sich die Eltern, wenn Freunde für sie mitdenken, zum Beispiel beim Kuchenbacken keine Gelatine verwenden, die Knochenmehl von Schweinen enthalten könnte. "Miteinander essen, miteinander feiern, das kann so unkompliziert sein - und so schön!"

Ab und an genießen sie es aber auch, die Provinz zu verlassen, nach Israel zu reisen, Verwandte zu besuchen. Dort können sie essen gehen und wissen: Alles Fleisch ist koscher - alles ist erlaubt. Und dort sind sie nur eine jüdische Familie von vielen.